Трамп хоче, щоб Європа повернула гроші за допомогу Україні: що заявив

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що попросить Європу повернути гроші за зброю та допомогу, які раніше передали Україні. Також він натякнув, що поки що призупиняє продаж зброї іншим країнам.

Про це у четвер, 3 вересня, повідомило агентство Reuters.

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У соцмережах Трамп заперечив, що американські військові запаси сильно виснажилися через війну в Ірані, і зазначив, що зараз США накопичують озброєння для себе.

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«Ми забираємо їх для себе, США, а не продаємо іншим, але продаж союзникам скоро знову почнеться», — написав Трамп.

Окрім цього, американський президент висловив невдоволення масштабами попередньої підтримки та запевнив, що Вашингтон наполягатиме на відшкодуванні цих витрат.

«Сотні мільярдів доларів було надано Україні та НАТО безкоштовно, за що Європа б заплатила — якби їх тільки попросили, але ми будемо просити ці гроші, хоча й дещо із запізненням!» — додав він.

За даними Reuters, місяць тому повідомлялося, що через війну в Ірані американська армія витратила багато високоточних ракет великої дальності, через що військові турбуються про готовність до нових конфліктів.

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Нагадаємо, раніше Дональд Трамп закликав припинити війну в Україні та заявив про бажання налагодити гарні відносини як із Києвом, так і з Москвою.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент виступив на захист переговорів з очільником Мінфіну Росії Антоном Силуановим на саміті G20, стверджуючи, що війна в Україні не буде закінчена без зустрічей.

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