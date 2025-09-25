"Трамп хоче відійти": експерт пояснив останні заяви лідера США про Україну

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Заява глави США Дональда Трампа про Україну свідчать про те, що він хоче відійти від російсько-українського конфлікту. Він не говорить про підтримку України чи участь Америки у врегулюванні війни.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ.

Він акцентував, що заяви Трампа стали мати менш проросійський характер. Але вони лунають не на підтримку Україну, а на визнання нашої здатності до спротиву.

Реклама

Як підкреслив експерт, Трамп не говорить про те, що Україна може не підписувати якусь угоду з Росією. Він говорить про те, що вона може сама відстояти свої території — разом з європейцями, а не американцями.

«Жодного слова про участь США у врегулюванні війни. Жодних слів про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Ні на Генасамблеї, ні в ході зустрічі після цього. Швидше за все, це перша спроба відійти в бік від врегулювання конфлікту. Забути про нього», — пояснив експерт.

Раніше йшлося про різку зміну риторики Трампа щодо України.

Зокрема, Трамп висловив переконання, що Україна здатна повернути всю свою територію до кордонів 1991 року. Але для цього їй необхідна фінансова підтримка з боку Європи та НАТО.

Реклама

«Після того, як я дізнався і повністю зрозумів військово-економічну ситуацію України/Росії, і побачивши економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я думаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна боротися і повернути всю Україну в її початковому вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи і, зокрема, НАТО повернення до початкових кордонів, з яких розпочалася ця війна, цілком можливе. Чому б і ні?» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.