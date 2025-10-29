Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном планує ініціювати політичне втручання Китаю в переговорний процес для того, щоб змусити Росію визнати план припинення вогню по лінії розмежування.

Про це в прямому етері телеканалу Еспресо заявив надзвичайний і повноважний посол України, колишній в.о. міністра закордонних справ та президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.

«Зараз складно зазирнути в майбутнє, але мені здається, що в переговорах між лідерами США та Китаю першу скрипку буде грати Трамп. Не думаю, що Сі Цзіньпін ініціативно висуватиме якісь вимоги чи пропозиції, адже така китайська традиція — слухати, а потім діяти по-своєму», — зазначив дипломат.

Він також зауважив, що головною темою розмови стане економіка.

«Безумовно, у центрі обговорення — тарифи та відсотки, які Трамп погрожує запровадити щодо Китаю. Зараз ідеться про можливість відтермінування цих тарифів, тож це стане головною „морквою“ для Китаю. Якщо Трамп погодиться на перенесення або суттєве зниження тарифів, виникне питання — що буде у відповідь?»

За словами Хандогія, Трамп може запропонувати Китаю політичну угоду щодо втручання в конфлікт між Україною та Росією.

«Мою увагу неодноразово привертали заяви Трампа щодо важливості позиції Китаю у припиненні бойових дій. Він намагатиметься залучити Пекін до політичного, а не військового процесу, аби змусити Росію визнати план припинення вогню. В обмін Китай може вимагати поступок у тарифній політиці США», — пояснив дипломат.

Також Хандогій переконаний, що важливою темою буде Тайвань.

«Питання Тайваню, на мою думку, також буде центральним. Для Китаю всі інші теми — рідкісноземельні метали, позиція щодо війни в Україні — другорядні. Головний пріоритет — ситуація на Тайвані та його політичне майбутнє», — наголосив він.

І саме цей фактор, за його словами, вплине на те, наскільки Китай буде поступливим у тих питаннях, які стосуються інтересів України.

«Від того, на які кроки погодяться США щодо Тайваню, залежатиме готовність Китаю сприяти вирішенню питань, які цікавлять Україну. Сподівання у нас загальні, але стратегічна мета — залучити Китай на свій бік у політичному процесі припинення вогню по лінії розмежування. І надалі — щоб Китай не підривав ті санкційні заходи, якими Трамп намагається впливати на РФ», — підсумував Хандогій.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається, що США використають торговельну угоду для того, щоб змусити Китай скоротити закупівлі російської нафти.

Ми раніше інформували, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном стане вирішальною для забезпечення співпраці Китаю щодо санкційного тиску на Росію.