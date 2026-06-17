Трамп хоче завершити війну, але є одна проблема: Рютте зробив заяву

Марк Рютте і Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп відіграв «дуже позитивну роль» у вирішенні війни в Україні. Втім, для цього потрібне бажання двох сторін.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє The Guardian.

«Я думаю, що американський президент вже півтора року відіграє дуже позитивну роль у спробах завершити цю війну. Він хоче її завершити. Я його повністю підтримую», — наголосив генеральний секретар НАТО.

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Рютте додав, що «завжди позитивно ставився до позиції США» і безпосередньо дій самого Трампа. Втім, додав він, для завершення війни потрібні були «двоє для танго». Водночас «фюрер» Володимир Путін ще не готовий приєднатися до переговорів.

«Ми хочемо цього досягти, але для цього нам потрібні двоє, щоб танцювати танго. Зеленський готовий танцювати танго. Але, очевидно, Путін — ні», - додав він.

За слова генсека, ситуація на полі бою «дещо змінилася». Зокрема, «Росія наразі не просувається вперед», а натомість «Україна зараз справді справляється краще».

Війна в Україні — заяви Трампа

Під час спілкування з журналістами на саміті G7 Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні. З його слів, Москва має укласти мирну угоду з Києвом. Президент США також вкотре наголосив, що між «фюрером» РФ Володимиром Путіним і Зеленським існує «багато неприязні».

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Окрім того, Трамп заявив, що поки не приділятиме Україні «особливої уваги». Зараз, додав він, увага Америки зосереджена на Ірані.

З слів президента, США можуть знову вдарити по російській нафті. Йдеться про обмеження, які раніше були скасовані на тлі війни з Іраном.

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