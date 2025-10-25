Трамп хоче зустрітись з Кім Чен Ином: що відомо про можливі переговори

Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином під час свого візиту до Південної Кореї. Він публічно підтвердив, що «на сто відсотків» відкритий до відновлення переговорів, і водночас відпустив іронічний коментар про різницю між ядерним потенціалом КНДР та її комунікаційними можливостями.

Про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One перед вильотом до Азії.

Пропозиція зустрічі та жарт про зв’язок

Коли журналіст запитав Трампа, чи планує він зустрітися з північнокорейським диктатором у демілітаризованій зоні (ДМЗ) між Південною та Північною Кореями, президент США відповів ствердно, але з однією умовою.

«Ну, я б зустрівся, якби він зв’язався… Знаєте, я розмістив це в інтернеті, що я приїду до Південної Кореї. Якщо він хоче зустрітися, я, звичайно, готовий до цього», — заявив Трамп.

Президент наголосив на своїх попередніх добрих стосунках з Кімом, але зіронізував про способи зв’язку між країнами. На запитання, чи був контакт до цієї поїздки, Трамп відповів, що для цього є «небагато інших способів, крім інтернету».

«У мене були чудові стосунки з ним. І він, мабуть, знає, що я приїду, правда? … Я б був відкритий до цього на сто відсотків. Я дуже добре ладнав з Кім Чен Ином», — сказав він.

Водночас Трамп додав, що у КНДР «небагато телефонного зв’язку, зате є багато ядерної зброї».

Погляд на ядерний статус КНДР

Пізніше у розмові з журналістами Трамп прокоментував питання про можливе офіційне визнання Північної Кореї ядерною державою. На запитання, чи відкритий він до визнання КНДР ядерною державою для відновлення переговорів, президент дав неоднозначну відповідь, фактично визнавши її ядерний статус.

«Я думаю, що вони є свого роду ядерною державою. … Я знаю, скільки у них зброї, я знаю про них усе. … Коли ви кажете, що вони мають бути визнані ядерною державою, ну, у них є багато ядерної зброї, я скажу так,» — заявив Трамп.

Президент США також підтвердив, що, попри нестачу комунікацій, диктатор КНДР, імовірно, знає про його візит, але контакту до цього часу між лідерами держав не було.

