Трамп і Путін. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені, «якщо така можливість буде».

Про це Трамп сказав журналістам у Манілі, де бере участь в 49-му саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії, пише The Guardian.

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Зауважимо, після завершення саміту на Філіппінах президент США планує вирушити до КНР для участі в заходах Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Він і Путін мають взяти участь у тристоронньому саміті разом із головою КНР Сі Цзіньпіном.

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«Я не знаю, та я б хотів. Якщо це можливо, я б це зробив», — відповів Трамп на запитання про можливу двосторонню зустріч із Путіним.

Американський лідер висловив думку, що до Шеньчженя хотів би приїхати й північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені має відбутися тристоронній саміт за участю президента Дональда Трампа, Цзіньпіна і Володимира Путіна. Наразі в МЗС Китаю порядок денний зустрічі поки не розкривають. Офіційно лідери планують обговорити ядерне роззброєння та стратегічну стабільність. Водночас у Києві та Європі побоюються, що за зачиненими дверима можуть обговорювати майбутнє війни в Україні без участі самої України.

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