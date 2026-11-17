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Трамп хоче зустрітися з Путіним без свідків: що відомо
У Китаї запланований саміт за участю президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би провести окрему зустріч із диктатором Росії Володимиром Путіним у китайському Шеньчжені, «якщо така можливість буде».
Про це Трамп сказав журналістам у Манілі, де бере участь в 49-му саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії, пише The Guardian.
Зауважимо, після завершення саміту на Філіппінах президент США планує вирушити до КНР для участі в заходах Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Він і Путін мають взяти участь у тристоронньому саміті разом із головою КНР Сі Цзіньпіном.
«Я не знаю, та я б хотів. Якщо це можливо, я б це зробив», — відповів Трамп на запитання про можливу двосторонню зустріч із Путіним.
Американський лідер висловив думку, що до Шеньчженя хотів би приїхати й північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.
Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені має відбутися тристоронній саміт за участю президента Дональда Трампа, Цзіньпіна і Володимира Путіна. Наразі в МЗС Китаю порядок денний зустрічі поки не розкривають. Офіційно лідери планують обговорити ядерне роззброєння та стратегічну стабільність. Водночас у Києві та Європі побоюються, що за зачиненими дверима можуть обговорювати майбутнє війни в Україні без участі самої України.