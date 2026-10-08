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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп хотів поговорити з Путіним на день народження, але не зателефонував: у Кремлі виправдовуються

Путін не дочекався на дзвінок Трампа у день народження.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не надіслав російському «фюреру» Володимиру Путіну вітальну телеграму до дня народження.

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков.

Напередодні, 7 жовтня, господареві Кремля виповнилося 74 роки. Водночас напередодні Трамп заявляв, що його телефонна розмова з Путіним вже готується.

Однак, за словами Пєскова, «затримки немає». У Москві запевняють, мовляв, точні дату та час переговорів досі не узгодили, але після остаточного погодження повідомить про розмову лідерів.

«Коли точний час розмови буде узгоджений і вона відбудеться, ми вас проінформуємо. Ми нічого не приховаємо», — наголосив речник Кремля.

Як повідомлялося, Дональд Трамп анонсував нову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Причиною такої ініціативи стала інформація про смерть від чуми в Іркутській області. Померла 28-річна лаборантка науково-дослідного інституту Дар’я Шипілова, яка розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

Зауважимо, що Трамп заявляв, мовляв, хоче поговорити з «фюрером» РФ саме у його день народження. Втім, дзвінок не відбувся.

Зауважимо, перелік іноземних лідерів, які надіслали Путіну привітання, виявився вкрай коротким. Зокрема, диктатор КНДР Кім Чен Ин зухвало пообіцяв йоум підтримку у «священній війні».

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