Трамп і Сі. / © Associated Press

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Після двосторонньої зустрічі президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели спільний обід у державному курортно-готельному комплексі Kylin Villa. Незвичний момент за участю двох лідерів перед початком трапези потрапив на відео.

У Мережі завірусилось відео, коли Сі та Трамп підіймалися на ескалаторі у готелі.

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На відео видно, як Трамп і Сі разом заходять на ескалатор. У цей момент американський президент, схоже, намагається взяти китайського лідера за руку. Ситуація має вигляд дещо незручної.

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Згодом Трамп жестом пропонує Сі стати поруч із ним. Втім, той не приймає простягнутої руки президента США, натомість на мить легко торкається його руки. Після цього політики стають пліч-о-пліч і разом піднімаються ескалатором.

Дата публікації 12:57, 19.11.26 Кількість переглядів 73 Трамп і Сі Цзіньпін потрапили у незручну ситуацію: відео

Зустріч Сі, Трампа і Путіна — останні новини

Сьогодні, 19 листопада, Трамп, Сі та Путін провели зустріч у Китаї на полях саміту АТЕС. Перед її початком політики мали вступне слово. Втім, після закінчення заяв не зробили. Тристоронні переговори тривали близько півтори години.

Зокрема, Трамп висловив оптимізм щодо можливого наближення завершення війни в Україні. Своєю чергою, Путін не шкодував пафосних слів про мир, міжнародне право і стабільність у світі.

Тим часом Сі Цзіньпін виступив із закликом повністю заборонити і знищити ядерну зброю. Він назвав її «дамокловим мечем», що висить над людством.

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