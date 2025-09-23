Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп готовий кинути виклик Організації Об’єднаних Націй через її бездіяльність у світі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає Clash Report.

За його словами, ООН “нічого не робить”, тоді як у світі тривають війни та кризи.

Реклама

Рубіо наголосив, що у війні Росії проти України саме президент США бере на себе тягар спроб її припинити, а ООН не відіграє жодної ролі. Так само і в конфлікті в Газі, де Ізраїль протистоїть ХАМАСу ООН залишилася осторонь.

Він також згадав Гаїті, яку, за його словами, захопили банди. США закликають ООН діяти, проте Китай може заблокувати будь-які кроки, зводячи зусилля нанівець.

“Президент кине виклик ООН, щоб вона нарешті знайшла своє значення, свою мету та свою корисність. Нині організація не виконує своєї роботи і лише витрачає величезні кошти”, — заявив Рубіо.

Він додав, що сьогодні всі світові лідери прагнуть зустрічей із Трампом, а деякі навіть “благають потиснути йому руку”.