ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
488
Час на прочитання
1 хв

Трамп кине виклик ООН — Марко Рубіо

Президент США Дональд Трамп готується кинути виклик ООН через її бездіяльність у світі, заявив держсекретар Марко Рубіо.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Марко Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп готовий кинути виклик Організації Об’єднаних Націй через її бездіяльність у світі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, передає Clash Report.

За його словами, ООН “нічого не робить”, тоді як у світі тривають війни та кризи.

Рубіо наголосив, що у війні Росії проти України саме президент США бере на себе тягар спроб її припинити, а ООН не відіграє жодної ролі. Так само і в конфлікті в Газі, де Ізраїль протистоїть ХАМАСу ООН залишилася осторонь.

Він також згадав Гаїті, яку, за його словами, захопили банди. США закликають ООН діяти, проте Китай може заблокувати будь-які кроки, зводячи зусилля нанівець.

“Президент кине виклик ООН, щоб вона нарешті знайшла своє значення, свою мету та свою корисність. Нині організація не виконує своєї роботи і лише витрачає величезні кошти”, — заявив Рубіо.

Він додав, що сьогодні всі світові лідери прагнуть зустрічей із Трампом, а деякі навіть “благають потиснути йому руку”.

Дата публікації
Кількість переглядів
488
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie