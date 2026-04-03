Трамп лютує і готує масштабну "чистку" в Білому домі: Politico розкрило подробиці

Президент США Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість масштабних кадрових змін в уряді після звільнення генпрокурорки Пам Бонді. Очільник Білого дому висловлює невдоволення роботою міністрів торгівлі та праці, що може призвести до найбільшого переформатування уряду за останні 15 місяців.

Про це йдеться у статті Politico.

Трамп може звільнити Чавес-ДеРемер і Лутніка

Бонді звільнили з посади генпрокурорки у четвер, однак, за інформацією джерел, Трамп розглядає можливість відставки й інших членів своєї команди. Він висловлює невдоволення роботою міністра торгівлі Говарда Лутніка та очільниці Міністерства праці Лорі Чавес-ДеРемер, допускаючи подальші кадрові зміни в уряді.

Реклама

«Він дуже роздратований і планує кадрові перестановки», — повідомив один із представників адміністрації, обізнаний із ситуацією.

Це джерело, а також ще троє людей, які знають про підхід Трампа до формування уряду, говорили анонімно через відсутність остаточних рішень.

Розмови про можливі перестановки активізувалися після звільнення Бонді, а також після відставки міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноем минулого місяця.

Наразі остаточних рішень щодо Чавес-ДеРемер і Лутніка немає. Відомо, що Трамп і раніше розглядав варіанти їхнього звільнення, але зрештою відмовлявся від цього.

Реклама

Чому Трамп хоче кадрових змін в уряді?

Якщо президент усе ж піде на ширші кадрові зміни, це може стати спробою перезапустити роботу адміністрації на тлі складної політичної ситуації.

За словами іншого високопосадовця, потенційні ротації стосуються тих членів уряду, які, на думку Трампа, «показали слабкі результати або привернули занадто багато негативної уваги».

Речниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що Чавес-ДеРемер і Лутнік «обидва чудово виконують свою роботу, захищаючи американських працівників, і продовжують користуватися повною підтримкою президента Трампа».

Ще один представник адміністрації, коментуючи ситуацію навколо Лутніка, зазначив, що не чув про можливі зміни в Міністерстві торгівлі.

Реклама

«Усі задоволені його роботою — щодо торговельних угод, фармацевтики, Японії, тарифів і всього іншого… Він також із самого початку займав жорстку позицію щодо Канади, що президент високо цінує», — сказав співрозмовник.

Водночас інше джерело в Білому домі стверджує, що позиції Лутніка залишаються нестабільними — він перебуває «на тонкій кризі». При цьому уточнюється, що Трамп уже неодноразово розглядав його відставку, але так і не ухвалив остаточного рішення.

Це ж джерело додало, що майбутнє Лорі Чавес-ДеРемер також наразі перебуває на етапі обговорення.

У Білому домі переконані, що кадрові зміни можуть зміцнити позиції адміністрації у ключових виборчих питаннях. Зокрема, відставка Лутніка дала б Трампу можливість заявити: «Я вношу зміни до економіки».

Реклама

Наймасштабніше оновлення уряду Трампа

Якщо відставки все ж відбудуться — разом із уже звільненими Ноем і Бонді — це стане наймасштабнішим оновленням уряду Трампа за останні 15 місяців. За цей період його адміністрація залишалася відносно стабільною, особливо порівняно з першим президентським терміном.

Ймовірні зміни також пов’язують із прагненням зберегти контроль Республіканської партії у Вашингтоні напередодні листопадових виборів.

Ще одне наближене до Білого дому джерело зазначає, що Трамп розглядає варіант «зачистки» команди через побоювання, що наступного року процес затвердження кандидатів на посади може ускладнитися — особливо у разі посилення позицій демократів після проміжних виборів.

Тим часом Чавес-ДеРемер перебуває під перевіркою інспектора Міністерства праці через підозри, які включають вживання алкоголю під час виконання службових обов’язків та можливий роман із працівником служби безпеки. Окремо вивчається, чи не використовували її підлеглі офіційні заходи для організації її приватних поїздок.

Реклама

Сама посадовиця відкидає всі звинувачення, а Білий дім раніше публічно ставав на її захист.

Ймовірна відставка Лутніка вже тривалий час є темою обговорення у політичних колах Вашингтона. Попри багаторічну дружбу з Трампом, він має обмежену підтримку поза межами президентського оточення і давно вважається одним із потенційних кандидатів на звільнення. Критики характеризують його як різкого та суперечливого політика, а також закидають йому просування недопрацьованих ідей, які згодом доводиться виправляти іншим.

Сам Трамп також висловлював невдоволення тим, що родина Лутніка отримує вигоду від зв’язків із владою. Компанія Cantor Fitzgerald, де працюють його сини, заперечує наявність конфлікту інтересів, хоча й визнає свій «рекордний рік».

Окрім цього, Лутнік зіткнувся з критикою з боку обох партій після появи його імені у матеріалах, пов’язаних із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, хоча жодних звинувачень у причетності до злочинів йому не висували.

Реклама

У вівторок Трамп провів зустріч із керівником Агентства з охорони довкілля Лі Зелдіном, під час якої обговорювали лісові пожежі в Каліфорнії минулого року, а також можливість його призначення на посаду замість Бонді.

У четвер Трамп призначив Тодда Бланша виконувачем обов’язків генпрокурора. Один із представників адміністрації назвав Бланша «основним фаворитом» на цю посаду.

Нагадаємо, 2 квітня Трамп оголосив про відставку Бонді, сказавши, що вона переходить у приватний сектор. Президент США подякував їй за боротьбу зі злочинністю та значне зниження рівня вбивств.

Водночас начальник штабу Сухопутних військ США Ренді Джордж негайно пішов у відставку на вимогу очільника Пентагону Піта Гегсета. Помічник міністра оборони Шон Парнелл подякував генералу за службу, зазначивши, що той іде на пенсію. За даними ЗМІ, причиною звільнення стало бажання керівництва Пентагону призначити на цю посаду людину, яка ефективніше втілюватиме бачення Трампа щодо реформування армії.