Трамп розповів про переговори з Путіним і Зеленським: що заважає закінчити війну

Трамп наголосив на тому, що постійно комунікує з президентами України та Росії, назвавши рівень ненависті між ними «божевіллям», що ускладнює переговорний процес. / © ТСН

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що перебуває на постійному контакті з Володимиром Зеленським і диктатором Путіним, аби завершити війну в Україні.

Про це передає Clash Report.

Судячи з заяви Трампа, недавно він мав чергову розмову з Путіним, але коли — не уточнив.

«Ну, я не хочу цього розкривати, але я маю з ним розмови. І я маю розмови з президентом Зеленським. І хороші розмови, але я врегулював усі ці війни, включаючи індійсько-пакистанську», — сказав глава Білого дому.

Трамп похвалився, що він врегулював конфлікт між Пакистаном та Індією, який, на його думку, міг перерости у ядерну війну (обидві країни мають ядерну зброю).

«Прем’єр-міністр Пакистану сказав, що я врятував від 30 до 50 мільйонів життів. Могло бути й більше. Але для мене честь це зробити», — продовжив хвалитися президент США.

Він вкотре поскаржився, що війну в Україні не вдалося так швидко врегулювати, як йому хотілося.

«Ми намагаємося щось зробити, але бої тривають. І це дуже кривава війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн. Я думав, що цю мені буде найлегше зупинити. Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським смішна. Це божевілля. А ненависть — це погано. Ненависть — це погано, коли ви намагаєтеся щось врегулювати», — сказав Трамп.

Водночас, він вислови впевненість, що врешті решт йому вдасться зупинити війну в Україні.

«Але це станеться. Це станеться… Ми працюємо над ситуацією з Росією, Росією та Україною. І сподіваюся, що ми цього досягнемо», — підсумував Трамп.

Раніше у виданні NYT написали, що Європа готується до затяжної війни в Україні без плану її завершення.