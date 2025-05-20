Трамп мав зустрітися з Путіним у Стамбулі, але не склалося: деталі від експосла у США

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Експосол України у США Валерій Чалий заявив, що головна зустріч, яка готувалася на 16 травня у Стамбулі, — це переговори американського лідера Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна.

Про це Чалий сказав у інтерв’ю на YouTube-каналі «єПитання».

«Головні перемовини, які готувалися в Стамбулі, це були перемовини очільника Росії з президентом США. Я можу це стверджувати, тому що всі підготовчі дії були зроблені. І підготовка майданчика, і підготовка навіть розмов між керівниками відповідних. І делегація готувалася інша з боку Росії зовсім. Потім все перегралося, коли було зрозуміло, що це не зростеться, ця зустріч не відбудеться«, — розповів український дипломат.

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Він зауважив, що зустріч Путіна з Трампом могла відбутися як Стамбулі, так і, скоріш за все всього, в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«Тобто були там певні кроки і в клубі, у гольф-клубі Трампа в Дубаї. Є певні ознаки, які свідчили про підготовку», — додав Чалий.

Чому зустріч Трамп з Путіним не відбулася?

За словами експосла, що зустрічі Трампа з Путіним у Стамбулі готувалися і американці, і росіяни. Чалий також пояснив, що завадило зустрічі.

«Завадила непоступливість з боку Путіна. В тому плані, що там Зеленський близько. Звичайно, президента України не збиралися запрошувати туди, але все рівно він вже в Туреччині. А з боку американців — розуміння, що вони зараз не отримують зразу якихось більш притомних позицій, скажімо так, більш реалістичних, Путіна. Тому це не відбулося», — розповів дипломат.

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Натомість, зауважив він, вдалося домовитися про телефонну розмову президентів США та Росії. На думку Чалого, під час цієї розмови лідери держав мали б домовитись про зустріч. Це вигідно зараз для російського диктатора.

«І це вигідно зараз Путіну, тому що росіяни хочуть тягнути ситуацію далі, тримати так, водити за ніс Дональда Трампа. А він це робить, тому що ще сподівається, при чому не безпідставно сподівається, все-таки дотиснути цей період на якісь 30 днів зупинки вогню. От така ситуація», — розповів експосол у США.

Нагадаємо, 19 травня Путін і Трамп провели телефонну розмову. За її підсумками помічник президента РФ Юрій Ушаков сказав — склалося «чітке враження», що і Путін, і Трамп зацікавлені в особистій зустрічі. Однак Ушаков не знає, коли відбудеться така зустріч.

Щодо зустрічі у Стамбулі, про яку каже Чалий, то вона відбулася 16 травня за участю представників України та Росії, однак суттєвого прогресу не було. В українському МЗС заявили, що Москва вимагала «неприпустимі речі».

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