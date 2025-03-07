Трамп має інші пріоритети щодо України: що він сказав про гарантії безпеки

Україна наполягає на отриманні гарантій безпеки для підписання потенційної мирної угоди.

Президент США Дональд Трамп висловився щодо гарантій безпеки для України, заявивши, що має інший порядок пріоритетів, ніж європейські лідери.

Про це повідомляє Sky News.

Трамп вважає, що першочерговим завданням є припинення бойових дій, а не обговорення майбутніх гарантій.

“Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її”, – наголосив він.

За його словами, вирішення конфлікту є набагато складнішим завданням, ніж надання гарантій безпеки.

“Щодо питання про безпеку – пізніше, це найлегша частина. Найскладніше – це вирішити”, – додав Трамп.

Нагадаємо, делегації України та США під час зустрічі в Саудівській Аравії обговорять кілька питань – центральним буде шлях до миру. Щодо росіян, то їхня участь не передбачена.

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