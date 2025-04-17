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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп має можливість "наблизити Путіна до миру": британський військовий назвав важіль тиску

Останні атаки росіян по цивільних об’єктах в Україні доводять, що Путін не зацікавлений у закінченні війни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Володимир Путін та Дональд Трамп

Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів / © Associated Press

Кремлівський диктатор Володимир Путін «абсолютно не виявляє жодних ознак» бажання припинити бойові дії в Україні. Втім, якщо президент США Дональд Трамп змінить свою тактику, Путіна можуть змусити сісти за стіл переговорів.

Таку думку висловив екскерівник підрозділу хімічної зброї британської армії Хеміш де Бреттон-Гордон в коментарі для Sky News.

За його словами, останні атаки росіян по цивільних об’єктах в Україні доводять, що Путін не зацікавлений у закінченні війни. Але якби Трамп запровадив мита на російські товари, особливо на її нафту, це могло б наблизити Путіна до потенційної мирної угоди.

«Якщо нафта, яка є основою економіки Путіна і дозволяє йому продовжувати агресію, здешевшає до такої ціни, що він більше не зможе цього робити, а у Трампа є можливість це зробити, то це те, що американці можуть зробити. Я думаю, що це посадило б Путіна за стіл переговорів. Але на цей момент він радий продовжувати війну, тому що вважає, що перемагає», — зазначив Бреттон-Гордон.

Нагадаємо, агресорка Росія намагається звинуватити Україну у відсутності прогресу на шляху до бажаного США повного припинення вогню. Втім, Київ вже погодився на пропозицію Трампа про тимчасове повне припинення вогню.

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