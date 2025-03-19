Трамп має намір припинити війну в Україні раз і назавжди – Білий дім

Президент США Дональд Трамп налаштований покласти край війні в Україні "раз і назавжди".

Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Лівітт 19 березня під час брифінгу.

"Президент Трамп також розмовляв із президентом Зеленським сьогодні вранці, щоб узгодити позиції Росії та України з точки зору їхніх потреб і запитів. Як неодноразово заявляв президент Трамп, дорогоцінні життя людей та кошти, які Україна та Росія втрачають у цій війні, краще було б витратити на потреби їхніх народів", – сказала прессекретарка.

Вона повторила слова Трампа про те, що "жахливого конфлікту" можна було б уникнути, якби він був президентом свого часу.

"Цей жахливий конфлікт ніколи б не розпочався, якби президентом був Трамп, втім він налаштований покласти край йому раз і назавжди", – сказала Лівітт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп також повідомив про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, вона була успішною.