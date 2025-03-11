Трамп має намір знову запросити Зеленського до Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів з Україною, які відбулися у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії, він запросить Зеленського повернутися до Білого дому для укладання угоди про корисні копалини.

Про це пише Reuters.

Трамп також повідомив, що США незабаром обговорять з Росією припинення вогню, і він сподівається, що Кремль погодиться.

"Пізніше, сьогодні чи завтра, ми збираємося зустрітися з Росією", – заявив президент США.

Нагадаємо, Зеленський за підсумками переговорів делегацій Києва та Вашингтона в Саудівській Аравії підтвердив готовність України до 30-денного припинення вогню по всій лінії фронту. За його словами, "тиша запрацює", щойно росіяни погодяться.

Читайте також: