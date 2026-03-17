Дональд Трамп

Реклама

Адміністрація Дональда Трампа розглядає припинення війни в Україні як частину масштабного плану з протидії головному геополітичному супернику США — Китаю.

Про це пише Politico.

Позиція США щодо Росії та Китаю

У Білому домі вважають, що заохочення Москви до миру та залучення в країну американських інвестицій дозволить змістити світовий баланс сил і відтягнути Кремль від Пекіна. Хоча Трамп часто дратував європейських лідерів своєю риторикою, за цим стоїть довгострокова мета: розколоти союз двох найпотужніших противників Заходу.

Реклама

Посадовці адміністрації на умовах анонімності пояснюють, що найбільшою загрозою для Сполучених Штатів є саме Китай, а не Росія. Саме тому спецпосланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер продовжують пошуки дипломатичного прориву навіть після тривалих і безрезультатних переговорів.

У Вашингтоні сподіваються, що тісніше зближення з Росією створить нову розстановку сил, яка виявиться стратегічно вигідною для американських інтересів. Повідомляється, що ця стратегія вже проявляється у зовнішній політиці США в інших регіонах.

Адміністрація Трампа послідовно тисне на Іран та Венесуелу. Це вже вдарило по можливостях Китаю купувати дешеву нафту на чорному ринку за цінами, суттєво нижчими за ринкові. Окрім того, Вашингтон активно протидіє китайським інфраструктурним проєктам у Латинській Америці, намагаючись обмежити вплив Пекіна у Західній півкулі.

Як Україна реагує на політику США

Повідомляється, що в Україні та серед багатьох міжнародних експертів панує скептицизм щодо цього плану. Українські посадовці нагадують, що подібні спроби «задобрити» Москву економічними стимулами в минулому вже провалилися і призвели до нинішньої масштабної війни в Європі.

Реклама

На думку скептиків, партнерство між Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном є непорушним, оскільки обидва лідери поділяють спільну неприязнь до демократичних цінностей США.

Попри всі ризики, команда Трампа продовжує діяти. Минулого тижня його представники зустрілися з радником Путіна Кирилом Дмитрієвим і назвали цю розмову успішною. У Вашингтоні цей план порівнюють із подіями минулого століття, коли США змогли посварити Китай і Радянський Союз. Тепер вони хочуть зробити те саме, тільки навпаки — віддалити Росію від Китаю.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Україна могла припинити спротив у перший день без допомоги США.

Також американський лідер заявляв, що Вашингтон не має обов’язку підтримувати Україну у війні з Росією, а Джо Байден підтримував Київ, бо його нібито «обдурили».

Реклама

Згодом в Офісі президента України закликали не піддаватися емоціям та не драматизувати різкі заяви президента США Дональда Трампа щодо України, НАТО та небажання Вашингтона втягуватися у військові конфлікти.

У свою чергу, Володимир Зеленський заявив, що стрімкий розвиток дешевих технологій безпілотників кардинально змінює сучасну війну та створює нові глобальні ризики для безпеки.