Президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Ядерна зброя вже перетворилася на елемент шантажу в міжнародній політиці. І Дональд Трамп має вирішити, чи готовий він вважатися у Кремлі достатньо божевільним, щоб не побоюватися ядерної загрози.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

Ядерний шантаж як елемент міжнародної політики

«Я думаю, що головною відмінністю тих подій, які ми спостерігаємо після 2014-го і особливо після 2022 року, є перетворення ядерної зброї зі зброї стримування на зброю, яка є елементом шантажу у міжнародні політиці. І ніде правди діти — цей інструмент працює достатньо ефективно», — зауважив Портников.

Він нагадав, що кожна американська адміністрація після 2014 року, намагаючись допомогти Україні, вважала пріоритетом саме запобігання ядерному конфлікту. Але навіть не конфлікту між ядерними державами, як от США та РФ, а саме ядерному удару Росії по Україні, яка не має ядерної зброї.

Журналіст наголошує, що Путін чудово розуміє це слабке місце Заходу і продовжує маніпулювати цими страхами, обмежуючи Україну в можливості атакувати цілі на території агресора.

Готовність Трампа ризикувати

Портников вважає, що на тлі цієї «ядерної загрози» виникає просте питання — чи готовий Дональд Трамп змінити цю небезпечну парадигму.

«Чи готовий він ризикувати в своїх стосунках із Путіним? Чи готовий він використати ситуацію, коли американський президент вважатиметься у Кремлі достатньо божевільним, щоб не побоюватися ядерної загрози?», — запитує він.

На думку публіциста, це дозволило б Україні без проблем атакувати російські позиції на території самої РФ.

«Знищувати військово-промисловий комплекс Росії, нафтогазовий комплекс Російської Федерації, позиції російської армії і флоту не тільки на окупованих територіях України і не тільки на прикордонних територіях Росії, а там, де ці об’єкти є реальною серйозною загрозою для України. Там, де росіяни готуються до нових війн. Ось питання номер один», — наголосив Портников.

Він підсумував, що поки що американський президент не виявляв бажання ризикувати, натомість неодноразово намагаючись домовитися із кремлівським диктатором. Але реакція Путіна на будь-які ініціативи Трампа була зухвалою і неприкрито принизливою для американського лідера. І Трамп не може не розуміти, що це приниження бачать як у США, так і в усьому світі. На думку журналіста, це може примусити Дональда Трампа змінити свою позицію щодо Путіна.

«Але поки що це тільки прогноз, який немає жодних підстав для того, щоб вважатися доконаним. Тож нас очікують цікаві часи», — резюмував Портников.

