«Трамп має рацію»: Зеленський зробив гучну заяву про окупацію українських територій

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що повномасштабної війни з Росією можна було б уникнути, якби Україна чинила військовий опір під час окупації Криму 2014 року. Глава держави погодився з позицією американського президента Дональда Трампа та назвав головну помилку тогочасної української влади.

Слова президента передає Clash Report.

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За словами Зеленського, війна фактично розпочалася саме з окупації півострова, однак тоді російське вторгнення не зустріло належної військової відповіді.

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«Війна насправді почалася з окупації Криму. Просто ця окупація відбувалася повільно. Вона мало нагадувала війну, оскільки Україна на той момент не чинила опору. Проблема полягала в тому, що від української влади не надходило чітких наказів захищати свою землю», — заявив президент.

На його переконання, якби українські військові отримали відповідний наказ і дали відсіч російським силам, подальші події могли б розвиватися зовсім інакше.

«Якби був наказ захищати країну, я впевнений, що повномасштабної війни — у тому вигляді, в якому ми бачимо її сьогодні — не сталося б. Наша помилка полягала в тому, що ми не відтіснили їх назад», — наголосив Зеленський.

Президент також прямо підтримав думку Дональда Трампа про те, що втрата Криму стала одним із ключових чинників подальшого російського вторгнення.

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«Трамп має рацію в тому, що якби не допустили втрати Криму, війни б не було. Я погоджуюся з президентом Трампом», — сказав він.

Зеленський вважає, що на початковому етапі окупації Україна мала можливість дати відсіч російським військовим.

«У Крим увійшли десятки людей. Десятки. Для такої країни, як наша, — це нуль. Це ніщо. Ми мали справу із сотнями тисяч», — зазначив глава держави.

На думку президента, рішуча військова відповідь 2014 року могла змінити подальші плани Кремля.

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«Якби тоді по них завдали удару у відповідь, шансів на повномасштабну війну не було б. Путін знав би, що буде удар, що буде відповідь», — підсумував Зеленський.

Чи напав би Путін на Україну за президентства Трампа

Раніше Володимир Зеленський висловив думку, що Росія все одно розпочала б повномасштабне вторгнення в Україну, навіть якби Дональд Трамп залишався президентом США. Український лідер припустив, що особисті відносини Трампа з Путіним могли б лише тимчасово стримати агресію.

«У Трампа і Путіна досі особливі стосунки. Можливо, ці стосунки могли б запобігти вторгненню до України, якщо Трамп був би президентом. Але Трамп не вічно в президентському кріслі. Коли його президентство закінчилося б, Путін не змінив би свою мету — окупацію України», — заявив Зеленський.

Сам Трамп неодноразово стверджував, що за його президентства Росія не наважилася б напасти на Україну. Під час виборчої кампанії він також обіцяв завершити війну за 24 години. Водночас зовнішньополітичні експерти Роберт О'Браєн та Елбрідж Колбі припускали, що раніше Путіна могла стримувати непередбачуваність реакції американського президента.

18 жовтня Трамп знову розкритикував Зеленського, звинувативши його в небажанні завершувати війну. У дописі він заявив, що Україна втратила значну частину територій, а також «океани та моря». Раніше він уже помилково стверджував, що окупований Крим оточений океаном із чотирьох боків.

Також президент США Дональд Трамп неодноразово звинувачував попередника Джо Байдена у виснаженні запасів американської зброї через постачання Україні. За його словами, тодішня адміністрація передала ЗСУ озброєння на близько 300 млрд, через що Америці нібито довелося зіткнутися зі зменшенням власних запасів.

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