Трамп має шанс завершити війну 2025 року: Єрмак пояснив, яким чином

Андрій Єрмак / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. Це станеться, якщо він виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

Про це пише The Times з посиланням на радника ОПУ Андрія Єрмака.

Єрмак сказав, що насправді тиснутиме на Путіна

В інтерв’ю подкасту The Times «Генерал і журналіст» Єрмак сказав: «Тільки економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на Путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому занадто дорого.

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Нові санкції з боку Сполучених Штатів є дуже важливими, адже весь 2025 рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину. Вони створять дуже сильний тиск на Путіна, і він втратить величезну суму грошей. І країни, які купують російську нафту, також тиснутимуть на нього. Єрмак додав: «Ми побачимо результат до кінця цього року».

Згідно з планом Трампа, тарифи у розмірі 100 відсотків стягуватимуться з товарів, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з Росії.

Разом з Марком Рютте, генеральним секретарем НАТО, в Овальному кабінеті в понеділок президент США також оголосив, що Вашингтон надасть Україні невизначену «першокласну» американську зброю та ракети ППО Patriot.

Дмитро Медведєв, колишній прем’єр-міністр і президент, а також заступник голови Ради безпеки Росії, назвав пакет «театральним ультиматумом», до якого «Росії байдуже».

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Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, висміяв пана Трампа, сказавши: «П’ятдесят днів. Раніше це було 24 години, як і 100 днів, ми вже проходили через усе це раніше».

Натомість Єрмак «абсолютно оптимістично налаштований» щодо того, що Трамп не відступить.

«Він знає, що Путін не хоче зупиняти цю війну зараз. І він знає, наскільки успішним був мир через силу з Іраном. Саме так він зупинив війну з Іраном», — акцентував Єрмак.

Росія надзвичайно залежить від продажу нафти та газу, які складають 60 відсотків усього її експорту та третину всіх державних доходів. Оскільки більшість продажів до Європи зупинено санкціями з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, Москва значною мірою залежить від торгівлі з Китаєм, який купує 47 відсотків експорту сирої нафти Росії, та Індією, яка купує 38 відсотків. Китай також отримує 44 відсотки експортованого Росією вугілля, а Індія — 19 відсотків.

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Попри їхні запеклі сутички на початку року, Трамп і Зеленський вперше «розмовляють однією мовою» щодо війни в Україні, наполягав Єрмак.

Лідер України тепер встановив міцний особистий зв’язок з Трампом.

«Я був присутній під час останньої телефонної розмови між президентом Зеленським та президентом Трампом. Це була чудова телефонна розмова. Я не можу пояснити багато деталей, але можу сказати, що це була дуже конструктивна, дуже продуктивна розмова. Це велика роль президента Зеленського в тому, що він здатний будувати неймовірні особисті стосунки зі світовими лідерами», — пояснив Єрмак.

На запитання, наскільки важко було чути, як адміністрація Трампа місяцями повторює тези Кремля про війну, Єрмак відповів, що для нього та команди не є проблемою, якщо потрібно провести тисячу зустрічей, щоб пояснити ситуацію.

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«Іноді людям необхідно зрозуміти реальну ситуацію. Звичайно, погано, що під час війни потрібен, можливо, довгий час, але найважливіше — це результати», — каже Єрмак.

Єрмак акцентував, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на Путіна.

Також він визнав, що українці втомилися після трьох з половиною років війни, а невпинні авіанальоти Росії на міста протягом останнього місяця ускладнили сон. При цьому Росія далеко не зламала дух України.

«Ми можемо порівняти те, що сталося, з бомбардуванням Лондона нацистами. Чи зламало це віру та мужність британського народу? Ні». Чи зламало це мужність вашого лідерства, Черчилля та інших? Ні. У нас немає іншої землі, у нас немає іншої країни. Ми боремося за свої сім’ї, за своїх дітей», — пояснив Єрмак.

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Єрмак також припустив, що Китай поглиблює свою підтримку Росії у війні, заохочуючи своїх солдатів приїжджати воювати в Україну як найманці — деякі з них зараз потрапили в полон. Він закликав лідера Китаю стати миротворцем і погодитися зустрітися із Зеленським вперше після повномасштабного вторгнення.

«Дивно, що президент Сі ніколи не зустрічається з президентом Зеленським. Я думаю, що настав час», — додав він.

В Україні зростає критика «суперечливого стилю Єрмака» та його дедалі потужнішої ролі. Він наполягав, що вітає критику як «допомогу», якщо вона виходить від «патріотів». Водночас закликав своїх політичних ворогів припинити нападки на нього та Зеленського, стверджуючи: «Я сподіваюся, що деякі наші політики візьмуть приклад з наших солдатів і з такою гордістю, з такою гідністю представлятимуть країну.

«Нам потрібно бути єдиними зараз проти одного ворога, який приходить на нашу землю», — завершив Єрмак.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яка наступальна зброя, надана Сполученими Штатами, може змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. І це може статися навіть у разі, коли така зброя, включно з ракетами, здатними завдавати ударів углиб російської території, не буде застосована.

Як відомо, президент Дональд Трамп у понеділок оголосив про план переозброєння України ракетами та іншою зброєю, включно з системами ППО Patriot, і попередив про «дуже жорсткі мита», якщо Путін не припинить війну протягом 50 днів. У вівторок Росія відкинула ультиматум Трампа, а заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков заявив, що «будь-які спроби висувати вимоги, особливо ультиматуми, є неприйнятними для РФ».

Серед іншого, у вівторок Трамп, як повідомляється, применшив ймовірність постачання до України зброї великої дальності, яка дала б Києву можливість завдавати ударів ще далі по російській території. На думку представників України та США, цей крок може допомогти підштовхнути Путіна до переговорів про припинення бойових дій.