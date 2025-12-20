Трамп має силу зупинити війну: Зеленський пояснив, чому ставить на США

Президенти Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не шукатиме альтернативи Сполученим Штатам у процесі завершення війни, оскільки саме Вашингтон має найбільші шанси примусити Кремль до миру.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в чаті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що фінал війни має стати тріумфом американської дипломатії, а не поразкою західного світу.

Про роль США та Трампа

Зеленський висловив переконання, що Дональд Трамп має достатньо важелів впливу, щоб зупинити російську агресію. За словами президента, для України важливо, щоб США залишалися ключовим гравцем у переговорах.

«Це повинно бути стратегічною перемогою США, а не поразкою, тому треба зупинити Путіна. Хто ще може це зробити? Представники Близького Сходу? Я вважаю, що США мають більше шансів», — підкреслив Володимир Зеленський.

Чому не Китай чи Європа?

Президент також проаналізував можливості інших глобальних гравців:

Китай: за словами Зеленського, Пекін міг би вплинути на ситуацію, проте наразі Україна «точно не бачить ніякого бажання Китаю закінчити цю війну».

Європа та «коаліція охочих»: вони залишаються за столом перемовин, але їхня роль є допоміжною відносно лідерства США.

Близький Схід: має потенціал, але його можливості не порівнювані з американськими.

Жодних альтернатив

Президент окремо підкреслив, що Україна робить ставку на стратегічне партнерство з Вашингтоном і не планує змінювати вектор у пошуку посередників.

«Ми не повинні шукати альтернативи Сполученим Штатам», — резюмував він, додавши, що саме такий підхід забезпечить сталий мир, а не просто тимчасову паузу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати не достатньо тиснуть на президента держави-агресорки Володимира Путіна, щоб змусити його відмовитися від своїх загарбницьких планів.