Трамп має зрозуміти, що переговори з Росією марна трата часу – експерт

Зараз росіяни намагатимуться досягнути проривів на фронті, щоб показати свою перемогу у війні.

Новобраний президент США Дональд Трамп через пів року після своєї інавгурації має зрозуміти, що намагатися вести переговори з росіянами - це втрата часу, про це розповів директор платформи "New Geopolitics Research Network" Михайло Самусь в ефірі Радіо NV.

Самусь прогнозує напружений 2025 рік у контексті ведення бойових дій. За його словами РФ не відмовиться від своїх цілей, зокрема – це повна окупація Донбасу та прорив на півні України.

"Можливо у них є плани по Харківській і Сумській областях, але я не думаю, що у них там реально якісь можливості є", – зауважив експерт.

Також Самусь переконаний, що окупанти мають вікно можливостей до 20 січня, саме до інавгурації Дональда Трампа. Проте, зараз вони знаходяться не в сильній позиції, й не можуть показати те, що перемагають у війні.

Михайло Самусь вважає, що зараз російські загарбники будуть кидати з усіх сил свої ресурси на фронті.

"Але вони будуть намагатися їх і надалі кидати для того, щоби добитися проривів на фронті. Їм це не вдасться. І українська армія, на певних ділянках фронту, очевидно почне, так само турбувати росіян і переходити до контратакувальних дій. Побачимо, як це буде відбуватися. Але однозначно, до 20 січня, росіяни не зможуть показати нічого такого екстраординарного, що Путін буде хвалитися", – зазначив Михайло Самусь.

Окрім того, експерт вважає, що кремлівський диктатор буде "максимально тягнути переговори з Трампом, намагаючись все-таки добитися, наприклад, окупації Покровська".

Він вважає, що РФ з усіх сил буде намагатися продемонструвати свою переможність на полі бою. Таким чином це буде одним із важливих аспектів розвитку ситуації у 2025 році.

"У будь-якому разі, перша половина року... Трамп буде поступово розуміти, що ведення переговорів з росіянами - абсолютно безперспективна трата часу. Він до цього дійде, десь приблизно через пів року, але ці пів року будуть важкими якраз через те, що росіяни будуть намагатися прорвати фронт і показати що вони, все ж таки, перемагають", – сказав Самусь.

Нагадаємо, більшість експерти сумніваються в остаточному вирішенні російсько-українського конфлікту, навіть якщо цього року вдасться укласти мирну угоду.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.