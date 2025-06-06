Трамп мовчить про Китай і його підтримку Кремля: чому це викликає тривогу

Дональд Трамп / © Associated Press

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Адміністрація Дональда Трампа свідомо утримується від тиску на Китай попри те, що Пекін залишається одним з головних економічних і технологічних донорів російської воєнної машини.

Про це повідомили американські та європейські посадовці, знайомі з внутрішніми дискусіями у Вашингтоні, пише Bloomberg.

Замість того, щоб вимагати припинення підтримки Кремля, Білий дім обирає зосередитися на двосторонніх питаннях — від тарифів і технологій до стратегічних ресурсів, залишаючи війну в Україні поза пріоритетами. За словами джерел, такий підхід свідчить про відхід від політики адміністрації Байдена, яка тісно пов’язувала відносини з КНР із контекстом війни.

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Розмова Трампа з Сі: без згадок про Україну

Після нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що “нічого не обговорювалося щодо Росії чи України”. В Білому домі від коментарів утримуються. Джерела стверджують, що президент не хоче відкрито критикувати Пекін за допомогу РФ, поки тривають переговори з Володимиром Путіним про можливе припинення війни.

ЄС тисне, Трамп — ні

Попри заклики G7 та ЄС припинити постачання Росії товарів подвійного призначення, адміністрація Трампа наразі не планує нових санкцій проти Китаю. На відміну від США, Європейський Союз продовжує публічний тиск. Зокрема, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що Китай “розпалює війну”, постачаючи компоненти для зброї.

Санкції діють, але Китай не зупиняється

Після оприлюднення даних про спільні розробки дронів російськими й китайськими компаніями ЄС та адміністрація Байдена вже запровадили санкції проти десятків китайських фірм. Пекін у відповідь заявляє, що не постачає “летальну зброю”, а експорт так званих товарів подвійного призначення перебуває під контролем. Однак, за даними Bloomberg, експорт до Росії триває, водночас Пекін обмежив постачання безпілотників Україні та західним партнерам.

Підтримка Москви через обхід санкцій

Незважаючи на офіційні заборони, РФ активно отримує компоненти з Китаю, необхідні для виробництва ракет, дронів і військової електроніки. У Вашингтоні занепокоєні, однак команда Трампа, за словами джерел, планує зосередитися на більш “пріоритетних для США” темах, ніж війна в Україні.

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Грем просуває санкції, але поки без підтримки Білого дому

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що перед самітом G7 просуватиме законопроєкт щодо санкцій проти Росії та посередників, які купують у неї нафту, зокрема Китаю та Індії. Законопроєкт має вже понад 80 співавторів у Сенаті. Втім, Білий дім поки не підтримує його відкрито.

Нагадаємо, агресорка РФ отримала перевагу у війні дронів в Україні завдяки великим фінансовим ресурсам, виробничим лініям, розташованим далеко від лінії фронту, особливо допомозі з боку Китаю. Втім, офіційно КНР дотримується всіх правил.