Трамп може побачити в Україні переможця: як це змінить війну проти Кремля — аналіз Sky News

Дональд Трамп / © Associated Press

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Офіційна програма саміту G7 у вівторок розпочалася з двогодинного засідання, присвяченого Україні. Президент Володимир Зеленський прибув до Евіана для зустрічі з лідерами країн “Групи семи”.

Прр це йдеться в матеріалі Sky News.

Одним із головних завдань Зеленського на саміті є переконати президента США Дональда Трампа посилити підтримку України та використати вплив Білого дому для завершення війни з Росією.

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На користь Києва може працювати те, що Україна демонструє ознаки посилення позицій на полі бою, тоді як російська економіка перебуває у складному стані.

У матеріалі зазначається, що Трамп схильний підтримувати тих, кого вважає сильнішими. Якщо його вдасться переконати, що Україна поступово повертає ініціативу й відвойовує території, він може більш рішуче підтримати Київ.

Трамп, який нещодавно уклав угоду щодо Ірану, вже демонстрував ознаки того, що хоче повернутися до теми війни в Україні. Для європейських лідерів це може бути позитивним сигналом, однак вони також хочуть гарантувати власну участь у майбутніх переговорах із Росією.

Європейський Союз нині є найбільшим фінансовим донором України. ЄС покриває дві третини українського бюджету на найближчі два роки, а також надає військову техніку та іншу підтримку.

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На тлі попередньої критики Трампа щодо недостатньої активності Європи в ЄС вважають, що тепер європейські країни посилили свою роль. Саме це, на їхню думку, має забезпечити Європі місце за столом переговорів.

Водночас Трамп, як зазначається в матеріалі, часто віддає перевагу діям на власних умовах. Тому європейським лідерам, імовірно, доведеться переконувати його залучити Європу до можливого переговорного процесу, а не намагатися одноосібно взяти на себе роль головного миротворця.

Трамп може змінити позицію щодо України: останні новини

Раніше Politico повідомляло, що перший день саміту G7 в Евіан-ле-Бен завершився для союзників із більш оптимістичними очікуваннями щодо співпраці зі США, ніж передбачалося спочатку. За даними видання, Дональд Трамп натякнув на готовність посилити тиск на Росію, однак пов’язав підтримку України з ширшою безпековою домовленістю.

Зокрема, йшлося про те, що Вашингтон може активніше діяти проти Москви, якщо європейські партнери допоможуть США із забезпеченням безпеки в районі Ормузької протоки. На тлі цього дипломати ЄС, за даними Politico, позитивніше оцінили діалог із Білим домом і знизили занепокоєння щодо можливих розбіжностей перед майбутнім самітом НАТО.

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Також Трамп заявляв, що США можуть повернути санкції проти російського нафтового сектору. За його словами, Вашингтон розглядає такий крок після того, як ситуація з постачанням нафти на світовому ринку стабілізувалася. Обмеження проти російської нафти можуть стати одним із ключових інструментів нового економічного тиску на Кремль через продовження війни проти України.

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