Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп має унікальний набір інструментів для впливу на війну Росії проти України, які здатні радикально змінити перебіг конфлікту або примусити сторони до дипломатичного врегулювання.

Таку думку висловив оглядач The Washington Post Фарід Закарія.

Закарія зазначає, що Україна вже п’ятий рік веде війну проти держави, яка має значно більші ресурси — економіку приблизно у 12 разів більшу та населення у чотири рази більше. За його оцінкою, сам факт виживання України є одним із найбільших військових досягнень сучасності.

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«США мають інструменти впливу, яких бракує Європі — посилення військової допомоги Україні, розширення санкцій проти російської нафти та „тіньового флоту“, а також прискорення постачання озброєнь союзникам по НАТО», — зазначає він.

Закарія наголосив, що Трамп стикається зі значним падінням рівня підтримки всередині країни та, за оцінками оглядачів, не демонструє ефективності у врегулюванні міжнародних конфліктів, зокрема війни з Іраном. Водночас, на його політичне майбутнє може вплинути ситуація навколо війни в Україні.

За його словами, попри складні політичні обставини, у Трампа залишається можливість покращити власні позиції, якщо він зосередиться на досягненні миру в Україні.

Водночас він зауважує, що попри зміну динаміки, говорити про швидке завершення війни або чітку перемогу України наразі передчасно. Важливу роль у підтримці Києва, за його словами, нині відіграє Європа, частково компенсуючи скорочення американської допомоги.

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Закарія також нагадує, що попередня позиція Трампа щодо України та Росії була суперечливою, однак нині він, на думку автора, має інструменти впливу, недоступні іншим західним лідерам.

Водночас після тиску, як вважає аналітик, можливе й формування переговорного сценарію, який дозволив би Росії вийти з війни без подальшої ескалації.

Переговори про мир — останні новини

Країни ЄС, зокрема Німеччина, Франція та Велика Британія, обговорюють можливі формати переговорів із Росією та Україною. Йдеться про потенційну координацію дипломатичних зусиль для запуску нового переговорного процесу.

На тлі цих повідомлень український президент Володимир Зеленський також звернувся до Путіна з відкритим листом, у якому закликав до прямих переговорів і визначення чіткої дати зустрічі.

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Володимир Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною на основі домовленостей, досягнутих під час російсько-американських контактів в Анкориджі.

Аналітики розцінюють заяву як спробу повернути тему мирних переговорів у міжнародний порядок денний, використовуючи згадку про Анкоридж як символ домовленостей із США. Водночас українська влада неодноразово наголошувала: будь-які переговори можливі лише після припинення агресії та відновлення територіальної цілісності.

Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають «самі домовлятися» про мир. Президент США впевнений, що війну буде вирішено, і заявив про свою роль у цьому.

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