Трамп може потрапити у пастку Путіна: Кремль готується використати саміт у власних цілях

Президент США Дональд Трамп оголосив про “великий прогрес” у спробах зупинити війну в Україні після зустрічі свого посланця Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. За словами Трампа, саміт із російським президентом може відбутися вже найближчими тижнями — і теоретично стати першим кроком до припинення бойових дій.

Про це пише видання CNN.

Попри заявлений оптимізм, у Вашингтоні зростає занепокоєння: чи не намагається Кремль використати переговорний процес для власних цілей? Сам Трамп ще раніше визнавав, що Путін “знову його підштовхує”, натякаючи на ризики довірливості у діалозі з Москвою.

Хоча після недавніх масованих ударів РФ по Києву та інших містах Трамп жорстко висловився на адресу Путіна, назвавши його дії “божевіллям”, загальний тон президента США лишається вкрай оптимістичним. Він знову заявив, що “існує дуже добрий шанс зупинити війну”, хоча ще в січні обіцяв завершити її за 24 години, не пояснивши, яким чином.

Колишній дипломат і аналітик Німецького фонду Маршалла Девід Сальво застерігає: США можуть переоцінювати бажання Кремля йти на поступки. За його словами, війна для Путіна — не лише інструмент впливу, а й підґрунтя легітимності режиму, на якому тримається економіка та внутрішня стабільність РФ.

“Я просто не бачу факторів, які могли б радикально змінити розрахунки Кремля”, — наголошує Сальво.

І все ж, у Білому домі вважають, що прямий діалог на найвищому рівні може зрушити ситуацію з мертвої точки. Трамп розглядає можливість тристоронньої зустрічі — за участі Путіна та Володимира Зеленського. У разі її проведення це буде найгучніша дипломатична подія з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ.

Однак поки що жодного підтвердження готовності Кремля до саміту немає. Росія зазвичай проводить тривалі підготовчі переговори, які дозволяють їй тягнути час або нав’язувати власні умови. Поспіх Трампа може бути сприйнятий у Москві як слабкість.

З іншого боку, публічні ставки настільки високі, що Путін може піти на певні тактичні поступки — наприклад, тимчасове припинення повітряних ударів, аби дати Трампу можливість оголосити “перемогу”. Але реальні домовленості про перемир’я або мирну угоду можуть вимагати ще місяців або років переговорів. Історія показує, що обіцянки Кремля щодо припинення вогню часто виявляються фікцією.

Удар по економічним зв’язкам Росії також може стати важелем тиску. Того ж дня, коли з’явилася інформація про можливий саміт, Трамп пригрозив запровадити нові мита проти Індії — одного з ключових покупців російської нафти. Через два дні спливає термін, який президент США дав Путіну для припинення вогню — інакше буде оголошено нові санкції.

На цьому тлі в Україні прозвучала рідкісна позитивна нота. У своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що “Росія, схоже, тепер схильніша до припинення вогню — тиск працює”.

Та чи означає це реальний прорив — чи лише чергову пастку Кремля, в яку Трамп ризикує потрапити, намагаючись досягти Нобелівської “мирної” перемоги?

Нагадаємо, що ініціатива щодо зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту спецпосланника Стіва Віткоффа до Москви походила від російської сторони.