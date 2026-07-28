Трамп може різко активізувати переговори про перемир’я в Україні: Клімкін назвав головну причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп найближчими тижнями та місяцями активніше просуватиме різні варіанти припинення вогню у війні Росії проти України.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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На думку Клімкіна, головною причиною активізації мирних ініціатив стане внутрішньополітична ситуація у США.

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«Це може бути часткове припинення вогню, може бути припинення вогню на всіх вимірах. Це йому критично потрібно», — сказав Клімкін.

За словами дипломата, американський президент прагне продемонструвати результат своїх миротворчих зусиль ще до початку активної кампанії перед проміжними виборами до Конгресу США, які мають відбутися у листопаді.

Чому Трамп може зробити ставку саме на Україну

Клімкін вважає, що на інших міжнародних напрямках Дональду Трампу буде значно складніше досягти швидких успіхів.

«Я не думаю, що він може досягнути прийнятного для себе результату навколо Ірану. Я не бачу на сьогодні важелів, що примусили б Іран піти на різні варіанти часткової капітуляції», — зазначив він.

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Саме тому, за словами колишнього очільника МЗС, питання війни Росії проти України може стати для американського президента одним із ключових зовнішньополітичних пріоритетів.

На думку Клімкіна, президент США, найімовірніше, комбінуватиме дипломатичний тиск і переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«Думаю, ми побачимо пару дзвінків Путіну найближчим часом на фоні розмов з нами. Але що точно змінюється в розумінні Трампа — це те, що він відчуває слабкість російської економіки. Для нього, як для бізнесмена, це історія номер один», — заявив дипломат.

За його словами, саме економічні проблеми Росії можуть стати одним із факторів, які впливатимуть на подальшу стратегію Білого дому щодо війни.

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Водночас Клімкін наголосив, що поки йдеться лише про його оцінку можливих дій адміністрації США. Остаточний формат потенційних переговорів чи домовленостей залежатиме від позицій усіх сторін конфлікту та розвитку ситуації на фронті.

Переговори щодо миру в Україні — останні новини

Нагадаємо, посол Росії в Туреччині Сергій Вершинін ницо заявив, що Москва нібито готова до політико-дипломатичного завершення війни проти України, але лише на власних умовах. Так, Росія вимагає «усунути корінні причини конфлікту».

До слова, Кремль досі шукає винних у «провалі» переговорів на Алясці. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Штати нібито запевняли Москву в тому, що український президент Володимир Зеленський виконає всі необхідні умови для досягнення миру. Втім держсекретар Марко Рубіо спростував існування будь-яких домовленостей, а Лавров фактично взявся шукати винних у зриві власної версії подій.

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