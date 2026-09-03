Трамп може розколоти Канаду зсередини: у NYT розкрили, як саме

Дональд Трамп / © Associated Press

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Дії та заяви президента США Дональда Трампа спрямовані не лише на тиск на Канаду ззовні, а й на розкол канадського суспільства зсередини.

Про це у своїй статті для The New York Times написав канадський журналіст і письменник Кертіс Гіллеспі.

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Хто розпалює конфлікт у сусідній державі?

У своєму есе автор детально аналізує, як американський лідер разом із представниками своєї адміністрації впливає на внутрішньополітичну ситуацію в Канаді, зокрема на тлі зриву торговельних переговорів наприкінці серпня.

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За словами Даніеля Дрезнера, професора міжнародної політики в Університеті Тафтса, Білий дім відкрито втручається у внутрішні справи союзників.

«Ця адміністрація не мала жодних докорів сумління щодо втручання у внутрішні вибори, внутрішню політику союзників США», — зазначив Дрезнер у коментарі для матеріалу.

Він додав, що Трамп «очевидно не любить Карні» і «зробить усе можливе, щоб применшити або мінімізувати автономію Канади», а його дії здатні посилити рухи за відділення в провінціях.

Сепаратизм в Альберті та неочікувані симпатії з Вашингтона

Окрему увагу автор приділяє ситуації в нафтовидобувній провінції Альберта, де на тлі загального невдоволення Оттавою активізувалися сепаратистські настрої. Прем’єр-міністерка провінції Даніель Сміт, яка має тісні зв’язки з американськими політиками та представниками руху MAGA, призначила на весна 2027 року обов’язковий референдум щодо відокремлення.

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Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент публічно висловлював симпатію до незалежності Альберти, заявляючи, що її жителі є «дуже незалежними людьми».

Економісти наголошують, що відділення є економічно збитковим і призведе до величезного боргового навантаження та мільярдних втрат для регіону. Проте, як зазначають експерти, справжньою проблемою є руйнування довіри.

Лідер опозиції Нахід Ненші підкреслив, що Сміт «просто не бачить або їй байдуже, наскільки це небезпечно», оскільки місцева політика нині залежить від «потоку ідей, що надходять безпосередньо від руху MAGA».

На думку оглядачів, головна загроза полягає в тому, що американський президент навмисно зображує Канаду слабкою та розділеною. Це створює небезпечні паралелі та закладає глибокі внутрішні конфлікти всередині країни, наслідки яких відчуватимуться ще довго.

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Політика Трампа щодо Канади — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про перейменування озера Онтаріо на «Америку» та додав, що хоче змінити назви океанів.

Згодом Google змінив назву озера Онтаріо на «Озеро Америка» для користувачів у США після відповідного рішення адміністрації Трампа.

Його нова заява пролунала на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном та Оттавою.

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