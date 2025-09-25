ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Трамп може розвернутися будь-якої миті: чому промова Зеленського в ООН є і попередженням, і закликом

Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Промова президента України Володимира Зеленського в ООН була попередженням, посланням і постійним проханням про допомогу. Він говорив бездоганною англійською, хоч раніше у нього були труднощі з мовою. Український лідер розуміє, що зараз, як ніколи, йому потрібно спілкуватися мовою тих, хто тримає ключ до майбутнього його країни.

Про це йдеться у матеріалі Sky News.

Зазначається, що виступ Зеленського стався після того, як днями президент США Дональд Трамп заявив, що повернення до «первісних кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком можливим варіантом». Хоч це і безперечно свідчить про зміну позиції американського лідера, але, наголошує видання, залишаються великі питання щодо особистої та матеріальної відданості Трампа перемозі України.

“Зеленський отримує перемогу, яку символізує формулювання (Трампа - Ред.), але він, як ніхто інший, знає, що Трамп може змінити свою позицію будь-якої миті. Тому його (Зеленського - Ред.) промова була попередженням, посланням і постійним благанням про допомогу”, - пише Sky News.

Зауважимо, під час виступу в ООН український лідер посилався на історію, застерігаючи, що РФ не зупиниться, якщо не буде переможена. Як приклад, він згадав Грузію. Цю країну, наголосив Зеленський, “вже втратили в Європі, права людини та європейський характер державного устрою там лише звужуються”. Тепер, наголосив він, “Європа не може дозволити собі втратити й Молдову”.

“Путін продовжуватиме розгортати війну, ширше та глибше... Україна — лише перша. Російські безпілотники вже літають над Європою”, - заявив президент України.

Також він попередив про те, що, за його словами, є надзвичайно небезпечним поширенням зброї. Адже, додав Зеленський, зараз “ми переживаємо найруйнівнішу гонку озброєнь в історії людства”, попереджаючи, зокрема, про небезпеку дронів, якими незабаром керуватиме штучний інтелект.

Український лідер також попередив про поширення застосування насильства, чи то з боку національних держав, чи з боку політичних активістів. Як приклад, він згадав про замахи на Трампа та вбивство Чарлі Кірка.

“Він включив ці моменти не лише тому, що вважає їх символом небезпечного та трагічного зрушення, а й тому, що знає, що йому потрібно підтримувати президента Трампа та його базу підтримки. Важливо виявляти до них співчуття“, - йдеться у статті Sky News.

Він завершив промову зверненням до народів світу, що зібралися в залі.

“Не мовчіть, поки Росія продовжує тягнути цю війну... Будь ласка, приєднуйтесь до нас у захисті життя, міжнародного права та порядку. Люди чекають на дії”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Генеральній Асамблеї ООН заявив, що "міжнародне право не працює". З його слів, що міжнародні норми не працюють повною мірою, якщо немає впливових партнерів, які відстоюють їх на ділі.

