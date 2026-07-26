Трамп може стати прихильником Зеленського: Сікорський назвав причину

Сікорський / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що президент США Дональд Трамп може змінити своє ставлення до Володимира Зеленського через успіхи України у виробництві та застосуванні безпілотників.

Про це Сікорський сказав під час свого подкасту.

За словами польського дипломата, Трамп «любить переможців», тому українські досягнення у сфері дронів можуть посилити його підтримку Києва. Сікорський зазначив, що ефективність українських безпілотників стала одним із факторів, який привертає увагу міжнародних партнерів.

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«Я не здивуюся, якщо незабаром Зеленський стане його улюбленцем завдяки українським дронам», — заявив глава польського МЗС.

Раніше Трамп позитивно висловлювався про українські технології у сфері безпілотників та можливість співпраці з Україною у цьому напрямку. Київ і Вашингтон також обговорювали спільні проєкти, пов’язані з виробництвом дронів та оборонними технологіями.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у вівторок, 28 липня. Український лідер прибуде до Вашингтона, щоб взяти участь у похороні сенатора Ліндсі Грема, а також проведе переговори з Трампом. Про майбутню зустріч повідомив представник Білого дому, підтвердивши візит Зеленського до США.

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