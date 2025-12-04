Трамп може відмовитися як від України, так і від РФ: The Telegraph попередив про ризики

Дональд Трамп / © Associated Press

Відсутність прогресу у мирних переговорах щодо закінчення війни в Україні викликає дедалі більше занепокоєння в Європі, що Сполучені Штати можуть дистанціюватися від процесу та скоротити підтримку Києва.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, президент США Дональд Трамп опинився «між молотом і ковадлом»: з одного боку непоступлива Росія, з іншого — Україна та європейські союзники, які наполягають на жорсткій позиції Сполучених Штатів. Попри те що Трамп обіцяв завершити війну за 24 години (пізніше за 100 днів), минуло вже понад 317 днів його другого президентства, а бойові дії не демонструють ознак уповільнення.

Видання припускає, що Трамп може знову вдатися до тактики «батога», тиснучи на одну зі сторін конфлікту.

«Одним із варіантів є повернення США до політики підвищення тиску на Кремль, яка раніше вже спонукала Путіна відновити діалог. Тоді Трамп публічно заявляв про готовність продати Україні ракети Tomahawk, а Вашингтон запровадив перші від часів Байдена санкції проти „Роснєфті“ та „Лукойлу“, — зазначають журналісти.

За даними видання, Україна та європейські партнери наразі неформально закликають адміністрацію Трампа повернутися до жорсткішої лінії щодо Москви, аби змусити її серйозно розглянути оновлений мирний план.

Однак президент США, як наголошує видання, відомий своєю нетерплячістю.

The Telegraph також попереджає про реальний ризик, що Трамп може вирішити відійти від мирних переговорів і зосередитися на внутрішніх політичних пріоритетах — зокрема імміграції. Подібні рішення в минулому чи навіть тимчасові затримки фінансування мали критичні наслідки для українських сил на фронті.

На цьому тлі, за оцінкою видання, європейським лідерам, передусім генсеку НАТО Марку Рютте — може знову знадобитися дипломатична «стратегія умиротворення» Вашингтона.

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф у компанії із зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Вони говорили майже 5 годин.

Напередодні президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що це надзвичайно важлива зустріч.

«Усе залежить від сьогоднішніх розмов», — заявив Зеленський і додав, що Київ чекає на «сигнали».

Залежно від того, якими будуть ці сигнали, пояснив Зеленський, буде залежати, на якому рівні українська делегація зустрінеться із американською після цієї зустрічі. Якщо сигнали «будуть давати можливість і шанс прийняття глобальних, але швидких рішень», то це буде зустріч на вищому рівні.

Два тижні тому американці представили Києву мирний план із 28 пунктів, який чимало аналітиків назвали не просто вигідним для Москви, а навіть умовами капітуляції України.

Відтоді відбулися переговори між США та Україною в Женеві та у Флориді, під час яких дипломати доопрацювали цей мирний план — який тепер мали представити Кремлю.