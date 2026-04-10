Трамп може вивести частину військ США з Європи: що стало причиною

Дональд Трамп

Сполучені Штати можуть скоротити кількість своїх військових у Європі через напружені відносини з союзниками по НАТО.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставлені джерела в Білому домі.

За даними співрозмовників журналістів, президент США Дональд Трамп висловив невдоволення тим, що європейські партнери не підтримали ініціативу щодо розблокування Ормузької протоки. Також його дратує відсутність прогресу у питанні придбання Гренландії.

У зв’язку з цим Трамп обговорив із радниками можливість виведення частини американських підрозділів із Європи. Водночас остаточного рішення наразі немає, і Пентагон не отримував офіційних вказівок готувати конкретний план скорочення контингенту.

У матеріалі зазначається, що сама поява таких дискусій свідчить про серйозне погіршення відносин між Вашингтоном та європейськими союзниками протягом останніх місяців.

Також, за інформацією агентства, нещодавній візит генсека НАТО Марк Рютте до США не допоміг суттєво покращити ситуацію. У Reuters вважають, що трансатлантичні відносини можуть перебувати у найгіршому стані з моменту створення НАТО у 1949 році.

Нині в Європі дислоковано понад 80 тисяч американських військових. Найбільше — у Німеччині (понад 30 тисяч), а також в Італії, Великій Британії та Іспанії. Вони відіграють ключову роль у системі безпеки континенту ще з часів Другої світової війни.

Наразі невідомо, наскільки саме може скоротитися чисельність військ і які країни це зачепить у разі ухвалення відповідного рішення.

