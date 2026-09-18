Трамп може вже у п’ятницю підписати закон Грема: під ударом — покупці російської нафти

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп планує у п’ятницю підписати закон про масштабні санкції проти Росії та Ірану, ініційований покійним сенатором Ліндсі Гремом.

Про це журналіст Остап Яриш повідомив із посиланням на численні джерела, передає Інтерфакс-Україна.

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"За повідомленнями численних джерел, Дональд Трамп планує підписати ініційований Ліндсі Гремом закон про санкції проти Росії та Ірану вже завтра", — написав Яриш.

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Документ уже пройшов обидві палати Конгресу США. Сенат схвалив його в серпні 86 голосами проти 11, а 16 вересня Палата представників підтримала законопроєкт 262 голосами проти 159. Тепер для набуття ним чинності потрібен підпис президента США.

Що передбачає закон Грема

Законопроєкт суттєво розширює можливості Вашингтона для економічного тиску на Росію.

Зокрема, документ дозволяє президенту США запроваджувати мита до 100% проти великих покупців російської нафти та газу. Серед країн, яких це потенційно може торкнутися найбільше, називають Китай та Індію.

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Також закон передбачає санкції проти російських банків та інших фінансових установ, енергетичного й оборонного секторів РФ, а також суден так званого тіньового флоту, які використовуються для обходу вже чинних обмежень.

Під обмеження можуть потрапити й великі російські енергетичні проєкти. Крім того, документ розширює санкційний режим щодо Ірану.

У Білому домі раніше підтверджували, що Трамп має намір підписати закон. Документ уже передали президентові.

Кремль тим часом уже розкритикував нові санкції. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що їх запровадження нібито ускладнить переговори щодо завершення війни проти України.

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Раніше повідомлялося, що Палата представників США підтримала процедурні правила розгляду законопроєкту про санкції проти Росії.

Ми раніше інформували, що група демократів у Палаті представників США запропонувала поправку до законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану, яка передбачає надання Україні $15 млрд прямих позик на оборонні потреби.

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