Американський президент Дональд Трамп / © Associated Press

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На тлі потужних змін енергетичної політики США, яка дозволила ЄС замінити російський газ американським після вторгнення РФ в Україну, в Європі побоюються, що американський президент Дональд Трамп запропонує Кремлю «економічну угоду» в обмін на мир з Україною.

Про це йдеться у матеріалі Politico.

«Країни Східної Європи занепокоєні ймовірними поступками Трампа Росії в обмін на мирну угоду з Україною», — пише Politico.

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Наразі існує ризик «величезних економічних угод» між США та РФ, попри те, що відносини між Трампом і очільником Кремля Путіним загострилися.

«Єдиний чинник, що може зупинити стрімке зростання американської індустрії ЗПГ (зріджений природний газ — ред.) — це відновлення російських поставок», — наголосив колишній посол США в Україні Джеффрі Пайєт.

Представники енергетичного сектору та експерти закликають Білий дім бути обережним та готують альтернативні плани на випадок відновлення імпорту російських енергоносіїв.

«Так, ми справді непокоємось через ці сигнали та нечіткість позиції США. Але сподіваємось, що вдасться переконати партнерів: повертатися до співпраці з Росією — це стратегічна помилка», — зазначив один зі східноєвропейських чиновників.

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Нагадаємо, США закликають ООН до укладення угоди про припинення війни Росії проти України до 8 серпня.

Раніше президент США Дональд Трамп поставив Кремлю новий ультиматум — 10 днів для досягнення домовленостей щодо України.

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