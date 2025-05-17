Президент Франції Еммануель Макрон / © скриншот з відео

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Президент США Дональд Трамп може зв’язатися з російською стороною найближчим часом, щоб з’ясувати, що сталося у Стамбулі та які кроки потрібні далі для завершення війни.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції після завершення зустрічі Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані у п’ятницю, 16 травня.

За словами Макрона, сьогодні команди перемовників з Франції, Німеччини та Британії були в постійному контакті з українськими колегами, і тому «брали участь в обговореннях у режимі реального часу». Тепер справа за Трампом, який ще має підтвердити свої плани, але ймовірно його контакт з росіянами буде організований «у найближчі години або дні, щоб мати змогу прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед». Макрон також зауважив, що йдеться скоріш за все про телефонну розмову.

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«Далі, у нас та сама послідовність. Тобто, якщо припинення вогню не буде, нам потрібно буде підготувати відповідь, тобто піднятися на щабель вище в санкціях», — зазначив Макрон.

Він додав, що санкційні міри зараз опрацьовуються між європейцями та американцями, і тому, було б занадто рано розголошувати деталі.

«Важливо, щоб ні в кого не виникло думки, про відновлення переговорів у Стамбулі на тому місці, де вони зупинилися навесні 2022 року. Тому що за цей час минуло три роки жахливої війни… Отже, ми нікому не дамо повірити, що ми можемо повернутися до того моменту, де ми були. Ні українці, ні європейці, ні американці не можуть повернутись на ті позиції», — наголосив президент Франції.

Водночас він підкреслив, що відмова Росії від припинення вогню та зустрічі на вищому рівні є «неприйнятною для всіх нас», і в якийсь момент призведе до «відповіді» з боку США та Європи.

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Нагадаємо, Кремль озвучив вимоги до України на переговорах. Ці пункти, фактично є ультиматумом, а не пропозицією до миру.