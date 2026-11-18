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Трамп може "здати" Україну Путіну: експерт б’є на сполох через переговори в Китаї
Британський професор б’є на сполох через переговори в Китаї, бо «фюрер» Кремля намагатиметься отримати для себе поступки.
Запланована зустріч президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним і лідером КНР Сі Цзіньпіном становить «серйозну небезпеку» для Європи.
Про це йдеться у матеріалі Daily Express.
На думку професора та експерта з питань безпеки Ентоні Гліза, зближення Трампа з Путіним і Сі може створити серйозні ризики для безпеки Європи. Він також висловив думку, що президент США не повинен брати участь у таких тристоронніх переговорах, бо це може підірвати позиції України.
«Трамп не повинен зустрічатися з Путіним, це ганьба. Це серйозна небезпека для нас у Європі — Трамп може здати Україну, а разом із нею — і Європу», — наголосив він.
Офіційний порядок денний історичних переговорів наразі не оприлюднили. Очікується, що Трамп, Путін і Сі обговорять питання торгівлі, конфлікт навколо Ірану, розвиток штучного інтелекту, контроль над ядерними озброєннями та війну Росії проти України.
Експерт назвав участь російського диктатора у тристоронніх переговорах спробою вкотре продемонструвати себе на світовій арені. За його словами, Кремль намагається переконати президента США, що Росія має отримати певні поступки у війні проти України.
За словами Гліза, Путін прагне показово виступати на міжнародній арені та домогтися від Вашингтона фактичного подарунка — третини української території.
«Путін хоче красуватися на світовій арені, наче індик. Він злий масовий убивця. Путін хоче негайно отримати „подарунок“ — третину України. Якщо йому це віддадуть, він повернеться по решту дві третини», — наголосив він.
На думку британського професора, в разі таких поступок РФ не зупиниться на Україні. Наступними цілями Москви можуть стати колишні радянські республіки в Європі. Крім того, Кремль прагнутиме витіснити з НАТО держави, які межують із Росією, щоб посилити свій вплив на європейські країни за допомогою погроз і сили.
Ентоні Гліз також закликав Велику Британію та європейські держави активніше демонструвати військову міць у протистоянні РФ і Китаю.
«Єдина мова, яку розуміють Путін і Сі, — це мова сили. Ми можемо говорити з позиції впевненості лише тоді, коли самі будемо сильними», — підсумував він.
Візит Трампа та Путіна до Китаю — що відомо
Сьогодні Трамп прибув до Китаю для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. В аеропорту президента США зустрів сам Сі Цзіньпін. Сьогодні лідери візьмуть участь в урочистому бенкеті, до якого долучився і Путін.
Напередодні зустрічі американський лідер заявив, що хоче зустрітися з Путіним без свідків, «якщо така можливість буде». Втім, від подробиць він утримався.
Уже завтра, 19 листопада, відбудеться зустріч Трампа, Путіна та Сі. В Пекіні кажуть, що очільники трьох держав проведуть «поглиблений обмін думками» щодо важливих питань, які стосуються «миру в усьому світі». У Кремлі наголошують, що торкнуться теми України.