Як Трамп може змусити Росію віддати Україні втрачені землі: є три умови

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі землі, які втратила після 2014 року. І цього разу президент має рацію, але тільки якщо він підтвердить свої слова справами.

Про це в колонці The Telegraph написав оглядач Хеміш де Бреттон-Гордон. «Що ще важливіше, враховуючи його нещодавню позицію, він повинен дотримуватися своєї позиції, а не змінювати курс.

Оглядач розповів, що термін «паперовий тигр», який Трамп вжив щодо РФ, позначає людину, яка заявляє про свою владу і могутність або здається загрозливою, але неефективна і не здатна протистояти викликам.

«Трамп, або, скоріше, його спічрайтер, провів своє дослідження, і як іронічно, що новопридбані друзі Путіна в Пекіні мають настільки влучний опис російського тирана», — зазначив Бреттон-Гордон.

Журналіст вважає, що для реалізації амбітних планів Трампа, США та Європі потрібно ухвалити низку військових і фінансових рішень, які створять умови для розгрому російських орд в Україні.

По-перше, як зазначив оглядач, НАТО має встановити безпольотну зону, спочатку на заході України, для захисту цивільних об’єктів. З урахуванням великої кількості винищувачів F-35, наявних у розпорядженні Європи, цього можна досягти з-за меж повітряного простору України, без будь-яких шансів на зіткнення російських винищувачів із літаками НАТО.

«Це зведе нанівець план Росії із залякування населення України і примусу країни до капітуляції і дасть змогу таким необхідним українським силам протиповітряної оборони та іншим військовим ресурсам переміститися на схід для підтримки наступальних операцій української армії», — написав журналіст.

По-друге, президенту Трампу необхідно надати набагато більше високоточних керованих ракет великої дальності, оплачених Європою, і зняти обмеження на те, які цілі вони можуть вражати і наскільки глибоко вони можуть проникати вглиб РФ.

«Ми бачимо, наскільки ефективні українські глибоководні стратегічні удари з використанням ракет і безпілотників власного виробництва. Це число значно зросло б, якби Україна отримала ширший доступ до західних технологій», — підкреслив він.

По-третє, звичайно ж, це весь спектр санкцій. Недостатньо просто погрожувати ними Росії; вони мають бути повністю реалізовані.

«Європа має підійти до українських міст і бути готовою захищати їх, можливо, навіть „на землі або в повітрі“. Українські військові демонструють, що можуть досягти прогресу і повернути контроль над територією. Але для досягнення таких масштабів, як припускає Трамп, їм буде потрібна повна підтримка НАТО», — констатував оглядач.

«Україна виграє тільки в тому разі, якщо Європа піде ва-банк, а Трамп завтра не передумає. Наступний російський літак, який вторгнеться в Європу, має бути знищений, інакше вся гучна риторика в ООН і європейських столицях цього тижня стане лише безглуздою балаканиною і ще більше додасть сміливості Путіну», — написав оглядач.

«Якщо Трамп знову змінить свою точку зору, а Європа не зможе очистити небо від російських безпілотників і ракет, я побоююся, що війна в Україні та по всьому континенту може затягнутися на одне-два наступні покоління», — поділився думкою журналіст.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив різкі заяви на адресу Росії, у Білому домі це пояснили «тактикою переговорів», покликаною чинити тиск на Кремль.

Нещодавно, виступаючи на Генасамблеї ООН Трамп назвав РФ «паперовим тигром», який ніколи не зрівняється з відвагою українців. Також він сказав, що Україні під силу повернути всі свої окуповані Росією землі.