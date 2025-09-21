ТСН у соціальних мережах

Трамп може зняти санкції з Росії і припинити постачання зброї Україні — американський професор

Збереження Трампом санкцій проти Росії та допомога Україні зброєю стануть великою перемогою для Києва.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Якщо президент США Дональд Трамп не скасує санкції проти Росії й продовжить постачання зброї Україні, то це вже можна вважати великими успіхом.

Таку думку в етері Еспресо висловив професор Манґеттенського університету Ігор Айзенберг.

«Звичайно, що Стармер організував візит Дональда Трампа до Великої Британії з метою вплинути на нього, щоб він не робив усілякі погані речі. Коли Трамп став президентом, Стармер відвідав Вашингтон і тоді запросив його до Великої Британії. Трампу ще тоді це дуже сподобалось», — розповів Айзенберг.

Професор наголосив, що США не мають змушувати Україну капітулювати, а навпаки повинні підсилювати можливості Києва оборонятись.

«Я гадаю, що якщо Великій Британії, Франції, Німеччині й іншим країнам Європи вдасться переконати Трампа не скасовувати санкції проти Росії й продовжити допомогу Україні, то це вже стане величезним успіхом», — зауважив професор.

Він заявив, що успіхом буде й те, що Трампа переконають далі постачати зброю Україні, яка була ухвалена ще до нього.

«Бо ця зброя була профінансована ще раніше і зараз виробляється активно на заводах у США. Тобто, якщо він хоча б продовжить продавати зброю європейським країнам, то це буде добре. Щоб він не примушував Україну йти на капітулянтські поступки Росії. Бо капітуляцією війну не можна припинити», — додав він.

Раніше повідомлялося, що журналіст і публіцист Віталій Портников заявив, що нещодавні переговори між США та Китаєм не принесли жодних результатів щодо війни в Україні.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, проте наразі очікує рішучих кроків від західних партнерів.

