Трамп може зруйнувати російську економіку однієї фразою — експерт

Дональд Трамп / © Associated Press

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Після російського удару по Сумах країни Європи, а також Сполучені Штати повинні посилити тиск на російський режим.

Таку думку висловив російський економічний оглядач В’ячеслав Ширяєв, інформує FREEДOM.

"Після таких жорстоких ударів по мирному населенню Москва повинна відчути тиск з боку союзників України. Насамперед це Європа. Я думаю, що такі звірства змусять європейців швидше прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ. Буде добре, якщо вони все-таки зможуть дотиснути російську нафтову та газову галузі, щоб у кремлівського режиму залишилося ще менше грошей на війну", — розповів Ширяєв.

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Разом з тим, на думку експерта, розворот президента США Дональда Трампа повалить всі надії російського диктатора Путіна на те, що він може маніпулювати під час переговорів.

"Зараз ми спостерігаємо таку ситуацію, коли бачимо пряму залежність російської еліти та бізнесу від хорошого ставлення Трампа до Путіна. Крім того, враховуючи ситуацію, що склалася, і сам Путін, і російський бізнес все-таки сподіваються на те, що між Путіним і Трампом буде якась вигідна для РФ угода. Критично важлива точка — це зруйнувати наратив про те, що у Путіна все буде добре з Трампом, і вони укладуть вигідний союз. Якщо це зараз зруйнувати, то прямі збитки путінського режиму від руйнування цієї казки будуть колосальними. І саме в той момент, коли гроші зараз потрібні найбільше", — вважає економічний оглядач.

На його думку, єдине, що має статися — це американський президент повинен сказати: "У мене урвався терпець".

"І ви побачите, які нервові панічні реакції почнуться на ринку держборгу Росії, які нервові панічні реакції почнуться на валютному та фондовому ринках. Економіці РФ точно прийде кінець", — констатував В’ячеслав Ширяєв.

Раніше повідомлялося, що армія РФ планує зайти до Дніпропетровської області до 9 травня. Під час параду у Москві диктатор Путін хоче продемонструвати, що його війська просуваються на війні.

Ми раніше інформували, що американський президент Дональд Трамп розставив крапки над «і» та заявив, що Путін «не мав» починати війну.