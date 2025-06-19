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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп може зупинити військову допомогу: як це змінить перебіг війни

Дональд Трамп оголосив про потенційне припинення військової підтримки України, заявивши, що США «втомилися» від конфлікту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

У червні Дональд Трамп, критикуючи дипломатичні зусилля США, заявив, що «інколи краще дозволити двом дітям конфліктувати», ніж втручатися ззовні. Ця метафора відображає його ставлення до збройної допомоги Україні — він вважає, що США витратили забагато ресурсів і часу.

Про це пише ABC News.

У квітні адміністрація США затвердила $50 млн військової допомоги лише після підписання Києвом спірної угоди про розподіл корисних копалин. Проте більшість із понад $3,9 млрд не було витрачено до кінця терміну. У березні 2025 року Трамп заморозив американське фінансування і розвіддані для України на тиждень, що спричинило кризу.

Україна наголошує, що без американської допомоги оборона стане слабшою. За словами депутата Олександра Мережка, військова допомога США складає близько 20–30 % озброєння України. Така підтримка відіграє ключову роль у захисті Києва від ракетних атак і забезпеченні роботи ППО.

Аналітики вважають, що США легко замінити іншими постачальниками, але це потребуватиме часу. Аналітик Павло Лузін зазначає, що враховуючи ресурси Європи і можливості України, альтернативна підтримка можлива. Однак критичні системи, як Patriot, HIMARS і розвіддані, сильно залежать від американського постачання.

Будь-яке призупинення допомоги може спричинити погіршення безпеки, зокрема на тлі частих атак з дронів. Без дієвих систем ППО, на думку експертів, загинуть більше цивільних, а Київ може стати вразливішим.

Хоча США залишаються головним донором з понад $74 млрд військової допомоги, останні заклики Трампа до скорочення підтримки викликають занепокоєння в Києві та серед міжнародних аналітиків. Питання полягає у тому, чи зміниться потік ресурсів із США та яка роль партнерів у заповненні потенційного вакууму.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з «Групи восьми» (G8) у 2014 році було, на його думку, «серйозною помилкою», яка могла призвести до повномасштабної війни в Україні.

За словами Трампа, G7 раніше функціонувала як G8, але Росію виключили з міжнародного клубу провідних економік після анексії Криму. Він звинуватив у цьому тодішнього президента США Барака Обаму та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, зазначивши, що саме вони виступили проти присутності РФ у складі G8.

«Я вважаю, що це була помилка. Якби Росія залишалася в G8, ми б не мали цієї війни», — зазначив американський лідер, додавши, що говорив про це відкрито ще до свого приходу в політику.

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