Трамп може діяти за двома полярними сценаріями щодо України: політолог назвав їх

Один зі сценаріїв – це заморожування війни.

Обраний президентом США Дональд Трамп після офіційного вступу на посаду може діяти за двома полярними сценаріями щодо України.

Таку думку політолог Ігор Чаленко висловив у ефірі телеканалу "Київ24".

Політолог вважає, що новообраний американський президент або піде на заморожування війни в Україні, або ж змінить риторику щодо Росії і допомагатиме Києву.

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"Зараз, маємо розуміти, є два полярних сценарії, як буде діяти Трамп. Перший сценарій – це заморозка війни і переорієнтація Трампа повністю на Азійсько-Тихоокеанський регіон, щоб далі геополітично боротися з Китаєм. Або – зміна власної риторики і політики щодо Російської Федерації. І тоді хід Помпео, якого так і не взяли в адміністрацію Трампа, все ж таки певні ідеї щодо лендлізу, щодо 500 мільярдів доларів для нас може дійсно запрацювати", – припускає Чаленко.

До слова, ексдержсекретар США Майк Помпео заявив, що Трамп після початку своїх повноважень займе жорсткішу позицію щодо війни в Україні, аніж під час передвиборчої кампанії. Помпео переконаний, що Трамп "не дозволить Володимиру Путіну прокотитися через Україну".

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