Трамп може мати інші умови для відновлення допомоги Україні, ніж передбачалося - CBS News

Трамп може вимагати більше для відновлення допомоги, ніж просто угода про копалини.

Президент США Дональд Трамп може надавати більш складні умови для відновлення підтримки України, крім угоди про мінерали та економічне партнерство, але точні вимоги для поновлення допомоги на цей час залишаються невідомими.

Про це повідомив телеканал CBS News.

"Президент Сполучених Штатів не сказав, що це завершено. Він сказав, що це призупинено. Це перехідний етап", — заявив посол США в Україні Кіт Келлогг під час розмови з Маргарет Бреннан. Посол зазначив, що особисто не знає, що саме визначатиме це рішення.

"Це його рішення. І я залишаю це на його розсуд, коли він вважатиме це справедливим, або коли, на його думку, паузу слід скасувати", — сказав він.

Дипломатичні джерела повідомили CBS, що немає жодних вказівок на те, що допомога США буде поновлена.

"Я думаю, ми можемо побачити вплив. Це, звісно, з одного боку додало сміливості Росії значно активізувати атаки. І це не тільки здивувало, але й частково осліпило Україну", — сказала колишня старша директорка з європейських та російських справ на Раді національної безпеки США під час першого президентства Трампа Фіона Гілл в етері програми «Face the Nation з Маргарет Бреннан»

Також невідомо, що могло б стати підставою для тиску США на Росію. Трамп написав у соціальних мережах, що він розгляне санкції проти російської енергетики та банків, але пізніше заявив в Овальному кабінеті, що посилені атаки Путіна на Україну під час паузи США були чимось "що робить будь-хто".

Два американські чиновники підтвердили, що уряд все ще ділиться деякою розвідкою з Україною, щоб її війська могли захистити себе від атак Росії. Республіканець Брайан Фіцпатрік, представник Пенсільванії, член комітету з розвідки, сказав в ефірі програми "Face the Nation" в неділю, що законодавці будуть поінформовані про деталі припинення розвідки США в наступному тижні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські ВПС можуть втратити важливі повітряні контрзаходи, але з підтримкою союзників їм допоможуть французькі винищувачі Mirage 2000.

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