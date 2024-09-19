Трамп може наступного тижня зустрітися з Зеленським - ЗМІ

Більше подробиць він не озвучив

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що імовірно зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, який наступного тижня перебуватиме в США, щоб виступити на засіданні Ради безпеки ООН щодо війни Росії в його країні.

Про це пише Reuters.

"Напевно, так", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зустрінеться він з українським лідером. Більше деталей Трамп не надав.

Останніми місяцями деякі інші світові лідери, які відвідали США для зустрічей на вищому рівні та зустрічі з президентом Джо Байденом, також зустрілися з Трампом. На виборах у США 5 листопада Трамп зустрінеться з віцепрезиденткою від Демократичної партії Камалою Гарріс.

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Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що під час гри у гольф почув кілька пострілів. За його словами, правоохоронці затримали збройного чоловіка завдяки свідку.

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