Трамп може піти на невигідну для України мирну угоду: аналіз від Портникова

Журналіст акцентував, що амбітним завданням України є пояснити Трампу, що мир на умовах Путіна – це не тільки катастрофа для держави, але й ганьба для Білого дому та його нового очільника.

Зважаючи на те, як зараз вирішується питання мирної угоди на Близькому Сході, не виключено, що в адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа можуть піти на невигідні для України умови угоди з Росією.

Таку думку український журналіст Віталій Портников висловив у ефірі свого YouTube-каналу.

Портников пояснив, чому у Трампа можуть зважитися на невигідну для України мирну угоду.

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"Те, як зараз вирішується питання мирної угоди на Близькому Сході, створює певне враження того, що для заспокоєння его Дональда Трампа у Білому домі можуть піти на умови, які будуть невигідними для нашої країни. Якщо угода з "Хамас" є невигідною для Ізраїля – а це багато хто зі спостерігачів сьогодні говорить – а у безпеці Ізраїлю Дональд Трамп немовби був нещодавно зацікавлений більше, ніж у безпеці України, то виникає питання – як нова американська адміністрація буде діяти на українському напрямку. Якщо питання збереження обличчя чинного американського президента і швидкість ухвалення рішень є набагато більш пріоритетним питанням, ніж сталий мир у кризових регіонах", – розповів журналіст.

Водночас він зазначив, що питання – не лише у позиції Трампа на його ймовірних перемовинах та зустрічах із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Питання – як буде сприймати такі умови російського президента українське керівництво, суспільство, врешті-решт європейці. Може скластися ситуація, коли американці не будуть бачити нічого трагічного у таких пропозиціях президента США. А от у Києві і європейських столицях будуть прекрасно усвідомлювати, що матимуть справу з відкладеною війною і з таким політичним переформатуванням України, яке не дозволить сподіватися на її незалежний, суверенний розвиток у майбутньому", – розповів Портников.

Тобто, додав він, багато залежатиме від Трампа, але й багато – від України.

Журналіст висловив переконання, що Україні не вдасться досягти жодних реальних компромісів із Росією.

"Перше, що потрібно усвідомити, – ніяких реальних компромісів із Путіним нам досягти не вдасться, тому що російський президент впевнений, що зможе нав’язати Україні свої умови миру, які виглядають поки що виключно, як умови капітуляції. І те, про що дійсно думає Володимир Путін, – це те, як використати у нав’язуванні цих фактичних умовах капітуляції бажання нового американського президента виглядати таким собі миротворцем", – висловився Портников.

У цьому контексті він акцентував, що амбітним завданням України є пояснити новій адміністрації у США і самому Трампу, що мир на умовах Путіна – це не тільки катастрофа для України, але й ганьба для Білого дому та його нового очільника.

До слова, кандидат на посаду держсекретаря США Марко Рубіо пропонує компроміси Україні та Росії, які полягають у відмові Києва від окупованих територій. За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, це означатиме перемогу Росії.

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