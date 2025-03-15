Трамп може піти на умови Кремля, щоб зупинити війну — політолог

Трамп прагне досягти швидкого успіху, але зараз йому це важко зробити.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп постійно змінює свої вектори і наразі прагне якнайшвидше показати результат щодо припинення війни в Україні.

Таку думку в етері РБК-Україна висловив директор Інституту світової політики, кандидат політичних наук Євген Магда.

Він заявив, що не можна повністю відкидати тиск з боку Трампа на російського диктатора Володимира Путіна для досягнення перемир'я в Україні.

"Але ми бачимо, що у Трампа вектори змінюються дуже швидко. Я все-таки не психолог, мені бракує фахових знань для таких оцінок 100%, але, мені здається, він не може довго витримувати увагу на якомусь одному векторі. Тобто, для того, щоб здійснювати такі от санкції, санкції... І його підтискає час", - пояснив він.

Трамп прагне досягти швидкого успіху, але зараз йому це важко зробити. Політало зауважив, що на сайті Білого дому зʼявився напис "50 перемог за 50 днів", але вони не виглядають вражаючими.

На питання, чи обов'язково зірветься 30-денне перемир'я, експерт відповів, що Росія обовʼязково його зірве.

"Звичайно зірве. А що, за роки АТО, ООС були перемир'я, які не були зірвані? У Росії це вже напрацьовані механізми. Той, хто довіряє Росії, він сам себе обманює без сторонньої допомоги. І про це треба говорити, це треба розуміти й на цьому треба наголошувати. Дуже проста формула. Це те, на чому Росія просто постійно опирається, на чому вона живе. І це факт. І ми, відповідно, маємо це доносити", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що президент Франції прокоментував реакцію російського диктатора Путіна на пропозицію США припинити вогонь.

Ми раніше інформували, що G7 посилить санкції проти РФ, якщо Кремль відмовиться від припинення вогню.

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