Трамп може піти ще далі: експредставник Держдепу сказав, що чекає на Україну після виборів у США 

На думку Курта Волкера, США дозволять бити по російських цілях західною зброєю незалежно від того, хто переможе на виборах президента у листопаді.

Візит Зеленського до США був не надто успішним, адже головної мети – отримання дозволу на удари американською зброєю вглиб території Росії – Україна не досягла.

Таку думку висловив колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України часів президентства Трампа Курт Волкер в інтерв'ю DW.

За словами Волкера, візит Зеленського припав на "вкрай не слушний час" через напружену передвиборчу кампанію, тому він мимоволі опинився "втягнутим у міжпартійні чвари" республіканців і демократів. Втім, зустріч Зеленського з Трампом, яка відбулась попри всі перешкоди, була дуже продуктивною.

"Після зустрічі Дональд Трамп сказав про необхідність справедливого миру для України. І це великий крок уперед, оскільки поки що до цього Трамп говорив тільки про припинення війни. Але мудріше було б не приїздити в розпал гострого політичного сезону, не дозволяти зробити тему України розмінною монетою в міжпартійних баталіях", – зауважив Волкер.

Коли Україна отримає дозвіл на удари вглиб РФ

На його думку, ще до виборів або незабаром після них Україна отримає бажаний дозвіл США на використання зброї для ударів по РФ.

"Адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне. Цілком можливо, рішення ухвалюватимуть з конкретних приводів, поступово. Якщо переможе Трамп, то не виключено, що він піде й ще далі. Він скаже українцям: "Ось вам нова угода щодо ленд-лізу. Ви можете позичити грошей стільки, скільки вам потрібно, якщо ви на них купуєте американську зброю. Воюйте! За однієї умови – коли Путін буде готовий закінчити війну, ви теж її завершите". Водночас він буде тиснути на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!"", – припустив Волкер.

Колишній спецпредставник Держдепу зауважив, що незалежно від того, хто прийде у Білий дім після Джо Байдена, США будуть підтримувати вступ України до НАТО, але навряд чи це буде частиною плану закінчення війни. Скоріш за все, Україну приймуть до НАТО вже після війни, щоб забезпечити стійкий мир і умови для ефективного стримування Росії.

Волкер додав, що у питанні зняття обмежень на використання Україною західної зброї "Америка стримує всіх". Щойно Білий дім наважиться надати цей дозвіл, те саме зробить і решта союзників по НАТО.

Як Захід має реагувати на ядерний шантаж Путіна

Колишній спецпредставник Держдепу також прокоментував погрози Росії застосувати ядерну зброю. На його думку, страх ядерної ескалації з боку Кремля є помилкою Заходу.

"Росію стримує не наша стриманість. Росія просто зараз намагається перемогти Україну. У неї не виходить це зробити, але зовсім не через те, що Москва себе "стримує". Дозвіл бити по цілях у глибині Росії здатен помітно змінити ситуацію. Інакше Росія просто продовжить робити те, що вона робить і зараз. Що стосується ядерної зброї або можливих диверсій [на території західних країн – ред.], то Росію утримує від цього не наша бездіяльність, а можливі наслідки таких кроків. Якби вони застосували ядерну зброю, то був би удар у відповідь по тих силах, які її застосували. Якби вони зайнялися саботажем та іншими видами підривної діяльності в західних країнах, то Росія отримала б жорстку відповідь", – наголосив він.

Волкер впевнений, що погрози Путіна змінити ядерну доктрину РФ таким чином, щоб можна було завдавати ядерного удару у відповідь навіть по неядерній країні, не варто сприймати серйозно.

"Я вважаю, Путін це сказав тільки для того, щоб вплинути на політику Заходу, примусити його відмовитися від допомоги Україні й не дозволити Києву використовувати збройні системи великої дальності", – пояснив він.

Волкер зауважив, що Путін в будь-якому разі "не зв'язаний доктриною, це для нього просто папірець".

"Його стримують саме потенційні наслідки застосування ядерної зброї, які, як він розуміє, дуже сильно вдарять по Росії… Якщо мова зайде про застосування ядерної зброї у війні проти України, то з боку західних союзників повинно бути зроблено дуже суворе попередження: це матиме прямі наслідки для збройних сил Росії. Вони будуть знищені", – підсумував Курт Волкер.

Нагадаємо, МЗС України спростувало заяви Financial Times про територіальні компроміси в обмін на мир. Під час зустрічей у Нью-Йорку не обговорювались компроміси щодо територіальної цілісності України.

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