Трамп може почати непублічні переговори з РФ ще до інавгурації – аналітик

Першим кроком у реалізації "мирного плану" Трампа буде підготовка до переговорів із Путіним.

Між обраним президентом США Дональдом Трампом і Росією ще до інавгурації можуть розпочатися непублічні переговори, за підсумками яких Україні представлять проєкт угоди, на яку вона може погодитися або ні.

Таку думку аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон висловив LIGA.net.

Першим кроком у реалізації "мирного плану" Трампа буде підготовка до переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

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"Можна очікувати, що першим кроком Трампа у реалізації його "мирного плану" буде спроба закласти підґрунтя для переговорів із Путіним", – сказав Дікінсон.

Він вважаєм, що між Трампом і Росією можуть розпочатися непублічні переговори ще до інавгурації. За підсумками цих перемовин Україні представлять проєкт угоди, на яку він може погодитися або ні. У разі незгоди, США можуть припинити підтримку Києва, припускає аналітик.

Інший можливий сценарій – Трамп спробує публічно посилити позицію України задля створення бази для хороших переговорів: якщо в його інтересах, щоб Київ говорив із позиції сили.

Нагадаємо, за інформацією New York Times, вже ведуться "делікатні багатосторонні переговори" щодо припинення війни в Україні. Однак незрозуміло, як посередницька роль Трампа у припиненні війни поєднуватиметься з цими зусиллями.

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