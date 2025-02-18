Путін хоче, щоб на виборах в Україні перемогла його маріонетка, Трамп не проти – Fox News

Журналістка Fox News Джекі Гайнрік з посиланням на дипломатичні джерела пише, що Путін розраховує, що на виборах в Україні перемогу отримає "маріонетковий кандидат".

США та держава-агресорка РФ розробили триступеневий мирний план, який серед іншого передбачає проведення виборів в Україні.

Про це пише журналістка Fox News Джекі Гайнрік, яка посилається на іноземні дипломатичні джерела, близькі до переговорів у Саудівській Аравії.

За їхньої інформацією США та Росія пропонують триетапний мирний план. План передбачає припинення вогню, вибори в Україні, потім підписання остаточної угоди.

"Кілька іноземних дипломатичних джерел повідомили FOX, що США і Росія вважають проведення нових виборів в Україні ключовою умовою успіху процесу врегулювання. Ця стаття, безсумнівно, викличе суперечки, оскільки Росія не проводить справжні вибори, а українці не сприймають перспективи встановлення проросійського маріонеткового президента", – пише журналістка.

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Як передає джерело журналістки, Путін оцінює ймовірність обрання маріонеткового президента як досить високу, а також переконаний, що будь-який кандидат, окрім нинішнього президента України Зеленського, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок.

"Своєю чергою Трамп готовий прийняти будь-який результат виборів, включаючи можливість обрання проросійської маріонетки. Трамп і Путін оцінюють шанси на переобрання чинного президента України як низькі", – цитує своє джерело Гайнрік.

Журналістка зауважує, що українська влада своєю чергою заперечує думку про те, що популярність Зеленського надто низька, щоб виграти переобрання навіть без втручання Росії, посилаючись на його відмову підписати що-небудь у Мюнхені.

Пізніше Гайнрік оновила пост і додала, що джерело в США, знайоме з переговорами, пом’якшує цю заяву з іноземних дипломатичних джерел. За його інформацією, розмова про вибори "може бути частиною майбутніх переговорів", але ніхто не наполягає на їхньому проведенні просто негайно.

Раніше депутат Європарламенту від Німеччини Сергій Лагодинський також вказав, що пропозиція президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні складається з трьох етапів: припинення вогню, вибори, підписання остаточної угоди.

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді відбулися переговори представників США та Росії без участі представників України та Європи.

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