Трамп може скасувати укази Байдена про санкції проти РФ: FT про побоювання ЄС

Європейські політики хочуть з'ясувати, які скасування можуть найбільше вплинути на блок або підірвати його власні заходи.

Європейські чиновники аналізують сотні указів, запроваджені президентом США Джо Байденом. Зокрема, санкції проти Росії. Брюссель стурбований тим, що майбутній очільник Білого дому Дональд Трамп може скасувати їх.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

За словами трьох осіб, поінформованих про ініціативу, в ЄС хвилюються, що Трамп може спробувати скасувати рішення свого попередника лише з тієї причини, їх ухвалив Байден. При цьому республіканець не особливо не буде замислюватися про наслідки таких кроків для європейських союзників.

В Єврокомісії розпорядилися вивчити укази Байдена - від санкцій проти Росії до торгівлі та кібербезпеки. Європейські політики хочуть з'ясувати, які скасування можуть найбільше вплинути на блок або підірвати його власні заходи.

"Побоювання викликає те, що він (Трамп - Ред.) скасує рішення тільки тому, що їх ухвалив Байден. Нам потрібно знати, як це може вплинути на нас", - заявила одне з джерел FТ.

Поспіх перед інавгурацією Трампа 20 січня підкреслює невпевненість ЄС у можливих діях обраного президента, коли він повернеться до Білого дому. Особливо - після погроз, які він уже висловлював на адресу близьких союзників США.

Останніми днями американський політик відмовився виключити використання військової сили або введення мит на Данію, щоб змусити її продати Гренландію. Він також запропонував, щоб Канада стала частиною США, як і Панамський канал.

Укази Джо Байдена

В ЄС кажуть, що найбільше їх турбує те, що Трамп скасує документи, які запроваджували санкції проти РФ через її повномасштабне вторгнення до України від 2022 року. Чиновники блоку сподіваються, що майбутній президент США збереже ці санкції, щоб використовувати їх як потенційний важіль у будь-яких можливих переговорах із Москвою про припинення вогню.

Представник перехідної команди Трампа заявив, що обраний президент отримав "рішучий мандат на виконання обіцянок, даних ним під час передвиборчої кампанії, і порушення статус-кво у Вашингтоні".

Влітку минулого року Єврокомісія створила внутрішню групу високопоставлених чиновників для розроблення стратегії потенційних наслідків другого президентства Трампа і способів їхнього стримування або реагування на них. Основна увага приділялася таким питанням, як потенційні торговельні конфлікти, скорочення підтримки США для України і можлива зміна прихильності Вашингтона до питань європейської оборони і безпеки.

Виконавчі укази видаються тільки президентами і можуть бути відкликані в будь-який час. Зазвичай новий президент переглядає наявні укази незабаром після вступу на посаду. Зокрема, 2017-го Трамп скасував зближення з Кубою, розпочате тодішнім попередником Бараком Обамою, а також вийшов із Паризької угоди щодо клімату. Рік потому він припинив участь США в ядерній угоді з Іраном, укладеній за посередництва адміністрації Обами.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін хоче з ним зустрітися. Трамп наразі не озвучив графіку зустрічі.

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