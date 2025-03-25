Трамп може тиснути на Україну, щоб вона погодилася на поступки РФ – американський генерал

Переговори можуть перетворитися на спробу тиску з боку Дональда Трампа, спрямовану на змушення України до поступок агресору.

Колишній верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал армії США Веслі Кларк заявив, що не бачить реального прогресу в нещодавніх переговорах у Саудівській Аравії. На його думку, обговорення могли стосуватися ситуації в Чорному морі, однак ключові питання залишаються невирішеними.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Як сказав Стів Віткофф, справжня проблема — це чи визнає Україна, що назавжди втратила частини Донбасу та Крим. І якщо так — чи зможе Зеленський залишитися президентом? Але всі мої джерела в Україні кажуть одне: українці не збираються віддавати свою землю", — наголосив Кларк.

Він зазначив, що переговори можуть перетворитися на спробу тиску з боку Дональда Трампа, спрямовану на змушення України до поступок агресору. Водночас генерал нагадав, що питання територій — це не лише питання кордонів.

"Йдеться не просто про землю. Є питання викрадення дітей, репарацій, воєнних злочинів, масових порушень прав людини. Це складна і болюча історія", — підкреслив Кларк.

Він висловив обережну надію на можливість досягнення домовленостей щодо безпеки в Чорному морі, зокрема щодо припинення атак на цивільну інфраструктуру. Але, за його словами, навіть ці кроки потребуватимуть часу й серйозних зусиль.

Раніше ми писали, що під час переговорів у Саудівській Аравії російська сторона намагається всіляко демонструвати, що вона має більш успішне становище і диктує свої правила.